Îi va lua locul lui Klaus Iohannis? Ar putea fi noul președinte al României. Dezvăluirea momentului

Mai precis, senatoarea Diana Șoșoacă a spus recent cine este, în opinia ei, persoana potrivită pentru funcția de președinte al României, în locul lui Klaus Iohannis. Declarația a fost făcută la emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

„Am intrat în AUR în ultima zi de depunere a candidaturilor, pentru că m-a forțat domnul Florian Colceag. Nu mi-am dorit să ajung nici senator, nu mi-am dorit și nu-mi doresc să ajung președintele României. L-aș vedea președintele României pe Florian Colceag”, a spus Diana Șoșoacă.

Florian Colceag este un profesor de matematică, specialist în educație și fondator al Kogaion Gifted Academy.

Diana Şoşoacă are din nou partid

Exclusă în luna februarie a anului trecut din AUR, Diana Şoşoacă a anunţat luni, 30 mai, în plenul Senatului, că este membru al unui nou partid politic. Este vorba despre S.O.S. România.

„Am un anunţ de făcut în ceea ce mă priveşte. De astăzi, vă anunţ că sunt membră a Partidului S.O.S. România”, a declarat Diana Şoşoacă.

Partidul S.O.S. România a fost înfiinţat pe data de 21 noiembrie 2021 prin decizie definitivă a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă.

Reamintim că Diana Şoşoacă a fost exclusă din AUR, în februarie 2021, „pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară”, spunea atunci Claudiu Târziu, la acel moment copreşedinte al AUR.

„Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie.

Cel mai recent exemplu este de astăzi, când doamna senator Diana Şoşoacă a făcut o declaraţie publică în Senat, a depăşit timpul alocat cu mult şi a început să se certe cu toţi parlamentarii prezenţi pentru că i s-a tăiat microfonul, să facă acuzaţii foarte grave la adresa tuturor parlamentarilor, că sunt criminali ş.a.m.d.

L-a apostrofat şi pe unul dintre secretarii de şedinţă, Sorin Lavric, care, întâmplător sau nu, este membru al preşedinţiei partidului AUR şi şef al Senatului Partidului AUR şi secretar al Senatului României”, a spus Claudiu Târziu la momentul respectiv.