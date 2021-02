El ar putea fi noul președinte al României. Război total pentru scaunul lui Iohannis (SURSE)

Se încinge lupta pentru poziția ocupată acum de Klaus Iohannis. Cel care își face planuri să ajungă la Cotroceni este chiar Dacian Cioloș. El are în plan o întreagă strategie. Primul pas ar fi preluarea conducerii USR-PLUS.

Chiar dacă în acest moment pare a fi liniște și pace, liderii celor două partide speră să fie fiecare preşedinte de partid. Asta pentru că cel care va câștiga șefia formațiunii politice, va fi şi viitorul candidat la prezidenţiale.

Dacian Cioloş a lăsat deja de înţeles că vrea să candideze la alegerile din 2024. Cei din PLUS însă spun că nu se grăbesc să avanseze nume.

Dacian Cioloș se vrea la Cotroceni

Dacian Cioloş ar vrea să preia conducerea noului partid, spun surse politice, citate de Antena 3. El speră că Dan Barna va fi preşedinte executiv.

“Dacian Cioloş a spus că nu exclude o candidatură la preşedinţia României, întrebat fiind dacă va candida la preşedinţia României. Nu şi-a anunţat nimeni în momentul ăsta la candidatura la preşedinţia viitorului partid. Statutul USR prevede foarte clar cum să se desfăşoare alegerile pentru preşedinţia USR-PLUS, viitorului partid, adică alegerea preşedintelui va fi făcută de toţi membri. Orice opţiune este deschisă, inclusiv să candideze el, să candideze alţi colegi”, a spus Liviu Iolu, coordonator PLUS.

Dan Barna contraatacă

Se pare că Dan Barna nu va sta nici el cu mâinile în sân. Mai ales că există deja voci care susțin că el se bucură de o susținere importantă în partid.

Ionuţ Moşteanu, deputat USR, a transmis un mesaj clar în acest sens.

“Noi nu am început discuţii. Prioritatea nr 0 este guvernarea, suntem concentraţi pe această coaliţie. În 2024, vom pune în faţa românilor pentru poziţia de candidat la preşedinţia României cea mai bine poziţionată persoană la acel moment. Barna are o susţinere puternică în partid, o şansă foarte bună are şi Ciolos şi alţi colegi”, a precizat Ionuţ Moşteanu, deputat USR.

În ceea ce privește USR-PLUS, toate datele indică că un congres ar urma să aibă loc cel mai târziu la toamnă. Atunci se va lua decizia definitivă a fuziunii și înregistrarea în registrul partidelor a USR-PLUS ca nouă formaţiune politică.

FOTO: INQUAM/ Alexandru Busca