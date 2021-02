Klaus Iohannis aruncă în aer scena politică! Jurnalistul Robert Turcescu a transmis, într-un mesaj postat pe propria pagină de socializare, că președintele vizează următoarea funcție.

O nouă funcţie pentru Klaus Iohannis

„Surse (nu trei, două): se analizează intens- și acesta e motivul pentru care președintele Iohannis e in continuare foarte preocupat de imaginea sa publică, desi, e clar, fiind la al doilea mandat n-ar trebui, cel putin teoretic, sa mai fie atît de stresat de felul in care il percep românii (mai ales romanii votanți de dreapta)- cum ar fi primită in spațiul public ideea Klaus Iohannis, președinte PNL din 2024 incolo!

Pînă atunci ar fi nevoie la sefia liberalilor de cineva care sa-i tina cald lui Iohannis scaunul de presedinte de partid, la schimb cu scaunul de președinte de la Cotroceni. Tot cald, desigur. Ghici ciuperca cine-i acela?”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

Cine va fi succesorul lui Iohannis?

Jurnalistul Robert Turcescu nu a precizat cu cine ar putea face rocada preşedintele Klaus Iohannis. Totuşi, primele două nume la care s-ar referi Klaus Iohannis ar fi Ludovic Orban sau Rareş Bogdan. Fostul premier şi-a pierdut locul de la Palatul Victoria, dar rămâne un apropiat al lui Klaus Iohannis.

Au format echipă bună în tandemul preşedinte-premier şi şi-a dat imediat demisia din funcţie după alegerile parlamentare, se spune chiar la sugestia lui Iohannis.

Al doilea nume pe listă este cel al lui Rareş Bogdan. Aflat într-o relaţie excelentă cu şeful statului, Rareş Bogdan are şi o imagine bună în PNL, dar se află într-un conflict cu Ludovic orban, cel căruia i-a cerut demisia în urmă cu câteva săptămâni.

Practic, Iohannis ar face campanie serioasă pentru candidatul PNL la preşedinţie şi ar redeveni şeful liberalilor şi eventual propunerea de premier al acestora după următoarele alegeri parlamentare.

Ultimele sondaje de opinie îl dau în continuare pe Iohannis drept persoana politică cu cel mai mare grad de încredere printre cetăţenii români.