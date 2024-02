Colesterolul ridicat ne poate expune unui risc crescut de afecțiuni de sănătate, care pot pune viața în pericol, cum ar fi accidentul vascular cerebral și bolile cardiovasculare, scrie Healthdigest.

Ceapă și colesterol. Cum putem să menținem nivelul colesterolului în limite normale

Ceapă și colesterol? Din acest motiv, este important să menținem nivelul colesterolului din sânge în limite normale. Menținerea unei greutăți sănătoase, exercițiile fizice în mod regulat și menținerea consumului de alcool la un nivel minim sunt câteva dintre diferitele moduri prin care ne putem proteja de hipercolesterolemie.

Dieta este un factor-cheie.

Consumul de alimente bogate în fibre, cum ar fi fasolea, fulgii de ovăz și avocado, poate ajuta la menținerea scăzută a colesterolului LDL „rău” în timp ce ne crește colesterolul HDL „bun”.

După cum s-a dovedit, există o legumă care poate face același lucru.

Ceapa poate scădea colesterolul rău?

Unii dintre nutrienții care se află într-un bol de ceapă gătită fără sare includ 349 de miligrame (mg) de potasiu, 73,5 mg de fosfor, 46,2 mg de calciu și puțin peste 23 mg de magneziu.

De asemenea, ceapa conține un flavonoid cunoscut sub numele de quercetină. Cercetătorii care au realizat un studiu din 2017 publicat în ”Lipids in Health and Disease” și-au propus să înțeleagă mai bine relația dintre quercetină și efectele sale asupra transportului invers al colesterolului (RCT) sau procesul prin care organismul elimină colesterolul din celule.

Folosind șoareci hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi, s-a descoperit că quercetina a stimulat transferul de colesterol, a scăzut nivelul colesterolului și a îmbunătățit funcționarea „bună” a colesterolului HDL.

Suplimentele cu ceapă pot scădea nivelul colesterolului?

S-a demonstrat că și formele alternative de ceapă oferă aceleași beneficii de scădere a colesterolului. Într-un studiu publicat în 2015 în Plant Foods for Human Nutrition, cercetătorii au descoperit că consumul sucului de ceapă, bogat în quercetină, a redus semnificativ nivelul de colesterol LDL la pacienții cu colesterol ușor crescut.

Indiferent dacă îți place fiartă sau crudă, această legumă poate completa orice salată, chili, burger, tocană și multe altele.

Cu toate acestea, dacă nu vă place să mâncați ceapă, suplimentele cu ceapă pot reduce nivelul colesterolului.

Cercetătorii care au analizat o meta-analiză din 2021 publicată în ”Food Science & Nutrition” au examinat zece studii clinice diferite și au concluzionat că suplimentele cu ceapă par să scadă nivelurile colesterolului rău, să mărească nivelul colesterolului bun și să regleze nivelul colesterolului total.

Cu toate acestea, nu a fost observată nicio relație între suplimentele cu ceapă și îmbunătățirea nivelului de trigliceride, iar cercetătorii au subliniat că mai sunt necesare studii suplimentare.

Anumiți factori pot expune o persoană unui risc crescut de hipercolesterolemie. Este vorba de consumul de alimente bogate în grăsimi trans sau grăsimi saturate, un stil de viață sedentar, fumatul, genetica, vârsta și multe altele.

De asemenea, unele afecțiuni de sănătate pot fi un factor de risc, cum ar fi diabetul de tip 2 sau obezitatea.