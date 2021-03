Proiectul „Educați pentru viață” a luat naștere în urma dezbaterilor cu mediul de afaceri prin care au fost identificate nevoile de pe piața muncii și importanța modernizării educației, constatându-se o deplasare continuă de la termenul educație, la cel de învățare. Educația este efectuată și în afara sistemului școlar: familie, prieteni, comunicare de masă, etc., cu efecte mai adânci decât cele propuse în interiorul instituțiilor educative.

Astfel, teme precum importanța educației antreprenoriale în școli, instituții de învățământ profesional si universități, educația digitală, cea vocațională și formare profesională vor fi dezbătute pe larg miercuri, 24 martie, începând cu ora 11.00 în cadrul conferinței “Educați pentru viață”, a cărei moderator va fi Cristina Chiriac, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor (ANAA) și ambasadorul României pentru Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale. La eveniment vor participa în calitate de vorbitori: Monica Anisie- președintele Comisiei pentru Învățământ, Tineret și Sport a Senatului României, Ana Loredana Predescu- deputat, Dan Oros- head of marketing Google România, Marius Ghenea- antreprenor, business angel, Simona Baciu- Fondator Transylvania College Fundation, Dan Doroftei- director executiv Enayati Medical City, Andreea Negru- președinte Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, Adrian Maniuțiu- fondator EM360, Mariana Ungureanu- fondator Think Tank 360 și Daniel Apostol- purtător de cuvânt Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cristina Chiriac, președinte ANAA, a declarat: “Proiectul are drept scop conștientizarea și dezvoltarea deprinderilor de a sprijini învățarea centrată pe elev și o cunoaștere sporită a nevoilor și cerințelor din sectoarele economice capabile să absoarbă forța de muncă tânără, educată. Dorim să venim în sprjinul autorităților cu soluții, așa cum am făcut și în cadrul proiectului “Pactul pentru muncă”. Mediul de afaceri este conectat în permanență cu piața și nevoile care apar. Ne propunem să identificăm aceste nevoi și să găsim metode de abordare menite să creeze plus valoare. Nu este ușor să schimbi cutume educaționale, însă cred că trebuie să ne adaptăm realității pieței muncii, cerințelor din economie și să fim pregătiți pentru noua economie, iar pentru aceasta trebuie să ne adaptăm continuu, inclusiv din punct de vedere educațional, pentru a nu ne afla în situația de a fi luați nepregătiți”.

Proiectul este axat pe task force–uri și își propune să analizeze și să identifice soluții la teme prioritare. precum: educație financiară, inovație și tehnologie, educație vocațională, învățământ privat versus învățământ de stat, învățământ dual, digitalizare, etc.

“Dacă ne gândim la legătura strânsă dintre lipsa educației și lipsa de oportunități, scopul nostru devine acela de a ne asigura că tot mai mulți tineri au o șansă mai bună să reușească în viață, în timp ce tot mai mulți antreprenori au șansa să lucreze cu personal calificat, pe măsura așteptărilor”, a concluzionat Cristina Chiriac.

Prin acest eveniment, se continuă seria celor 4 dezbateri axate pe nevoie de corelare a pieței forței de muncă cu realitățile economice și importanța modernizării educației în România. Cea de-a treia dezbatere axată pe “Educație financiară” va avea loc în data de 21 aprilie, începând cu ora 11.00. Rezultatele proiectului vor fi diseminate pe scară largă în rândul profesorilor, elevilor, reprezentanților mediului de afaceri din România fiind aduse pe masa autorităților spre implementare. (P)