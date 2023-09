În calitate de directorul general al SRI, Eduard Hellvig a avut privilegiul de a cunoaște sute de „sereiști”. Era un liberal obișnuit cu deschiderea și cu polemica, fiind tributarul unor preconcepții robuste privitoare la SRI, „prejudecăți care circulă amăgitor pe culoarele politicii.” De aceea, la început, el a privit circumspect persoanele pe care le întâlnea.

Potrivit lui, în SRI, există o cultură de organizație care nu permite apropieri bruște și împrieteniri fulgerătoare. Nimeni nu se deschide prematur, iar extrovertiții sunt „o specie rară”. Orice ofițer de informații bun este și o personalitate complexă, nu neapărat ușor de gestionat. Oamenii vorbesc puțin, contextualizează mult, sunt curioși sub aparența detașării. Sunt „microbiști ai profesiei” și nu concep să aibă scăpări pe domeniul lor. Par orgolioși sau chiar sunt.

Sunt teribil de atenți la nuanțe, rezervați ca mod de manifestare, ascultă atent, deferent, sunt mereu preocupați să cuprindă cu mintea toate posibilitățile și orice scenariu. Inițial, ofițerii SRI par oameni cu care greu poți construi o relație, până când ei descopera în tine o persoană de încredere. Când vine vorba de munca lor, ofițerii de informații devin și rămân cele mai riguroase persoane. În plus, „sereiștii” au un sentiment acut al loialității, poate că cea mai de preț calitate a unui profesionist dintr-o echipă.

„Am încheiat acum treizeci de zile cel mai solicitant capitol din viața mea profesională. Am fost timp de 100 de luni directorul SRI și, cum se spune, asta mi-a ocupat tot timpul. Sunt probabil încă sub efectul recentei schimbări de ritm – îmi apar noi rutine, noi preocupări, alte lecturi, alte conversatii, dar și sentimentul că îmi lipsește ceva… Nu este vorba de adrenalină, de decizii la limită sau de euforia unor succese. Lipsa pe care o resimt cel mai tare este cea a oamenilor din SRI.

În urma cu o luna le-am mulțumit personal colegilor cu care am lucrat direct si majorității celor cu care am interacționat ocazional. N-am avut cum sa le transmit un gând bun și recunoștință profesională tuturor angajaților SRI, alături de care socotesc că am îndeplinit misiunea mandatului de director timp de mai bine de opt ani. Este un bun prilej să o fac acum, aici”, a scris el pe blogul personal.