E.ON România estimează pierderi uriașe. Măsurile luate de stat, cauza pricipală a pierderilor

Sursa: Dreamstime

Estimarile realizate de E. ON Romania arata ca in acest an vor fi inregistrate pierderi de peste 100 de milioane de euro.. Potrivit companiei energetice, situatia a aparut din cauza masurilor implementate de autoritatile statului.