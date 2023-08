Simona Halep este suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. De aproape un an, nu a mai participat la niciun turneu de tenis, ceea ce a însemnat o cădere abruptă în clasamentul WTA, de peste 500 de poziții. Presa poloneză scrie însă despre „adevărata lovitură” primită de româncă, după ce fusese trecută pe lista preliminară pentru US Open 2023.

Adevărata lovitură pentru Simona Halep

Potrivit presei poloneze, adevărata lovitură pentru Simona Halep a venit, totuși, la o lună și jumătate după ce a fost învinsă de ucraineanca Daria Snigur la US Open 2022, acela fiind ultimul meci oficial jucat de româncă. Atunci, ITIA a anunțat că a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat și a fost suspendată provizoriu. Situația durează până în ziua de astăzi.

„Simona Halep a fost la vârful clasamentului WTA pentru multe săptămâni. Acuzată de dopaj, cazul Simonei nu a fost, încă, clarificat, iar aceasta nu poate juca și a pierdut 520 de locuri în clasamentul WTA. În urmă cu mai puțin de patru săptămâni, Simona Halep a fost trecută pe lista preliminară la US Open 2023, iar absența sa din tenis părea că se apropie de finală.

Totuși, adevărata lovitură pentru Simona Halep a venit o lună și jumătate după ce a pierdut cu Daria Snigur la US Open 2022 ultimul meci oficial jucat. ITIA a anunțat că a fost depistată pozitiv cu roxadustat și a primit o suspendare temporară care n-a fost ridicată nici până astăzi. Nu există, încă, un verdict final în procesul de dopaj.

A primit o nouă lovitură, căderea în clasamentul WTA de pe locul 58 până pe locul 578, rezultat venit din faptul că a pierdut cele 900 de puncte câștigate anul trecut prin triumful de la Toronto”, scrie jurnalistul Andrzej Grupa pentru sport.interia.pl.

Simona Halep încă nu a primit un verdict

De 11 luni, Simona Halep trăiește coșmarul oricărui sportiv de performanță. Aceasta a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat în august 2022, și încă nu a primit un verdict.

Există două decizii pe care tribunalul independent Sport Resolutions le poate lua, după audierile ce au avut loc la sfârșitul lunii iunie: fie că românca a apelat la substanțe interzise pentru a-și îmbunătăți jocul de pe teren, fie că a fost victima neglijenței și a consumat suplimente contaminate cu Roxadustat.

Însă, indiferent de verdictul pe care îl va da tribunalul independent de la Londra, situația în care se află acum Simona Halep scoate la iveală defectele unui sistem care funcționează incredibil de încet. Este, totuși, absurd că la aproape un an după aceasta a picat testul anti-doping să nu existe măcar o primă decizie. Culmea, atunci când Maria Sharapova a fost depistată pozitiv pentru Meldonium, lucrurile au mers extraordinar de repede.