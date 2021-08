Ministrul de Finanțe aruncă bomba în legătură cu pensiile. După ce s-a pronunțat recent a fi total împotriva majorării punctului de pensie cu 40%, Vîlceanu lovește din nou.

El i-a luat la ochi pe cei care lucrează în mediul privat, având venituri din activități independente, cărora le refuză dreptul de a cumula pensia anticipată cu salariul.

Ministrul de Finanțe aruncă bomba în legătură cu pensiile. Bugetul nu are bani

Dan Vîlceanu, ministrul Finanţelor, a dat luni o veste proastă celor din mediul privat, în privinţa cumulului pensie anticipată cu salariul.

”Noi nu am fost de acord cu această propunere și am scos din OUG această prevedere. Nu se poate cumula pensia anticipată cu salariul. Impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, foarte mare, din acest motiv nu am fost de acord.”, a anunţat ministrul Dan Vîlceanu la conferinţa de presă de la finalul şedinţei de Guvern.

”Pentru pensia la limită de vârstă poți lucra, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată nu poți lucra. Impactează foarte grav.

Nu se poate cumula nici dacă lucrează în privat.

Când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi. Nu am putut să fim de acord cu așa ceva. Dacă în Parlament sau Ministerul Muncii vine cu o altă explicație și putem să o adoptăm, atunci vom discuta la acel moment”, a mai precizat Vîlceanu, potrivit antena3.ro.

Vizate, veniturile din activități independente

În prezent acest cumul este permis pentru venituri din activități independente, așa cum sunt ele reglementate de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora. Pensia anticipată parțială sau pensia anticipată nu se cumulează însă cu venituri obținute în baza unui contract individual de muncă.

De asemenea, cumulul nu este permis în baza unui raport de serviciu (funcționar public), de persoane care desfășoară activități în funcții elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și de membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror venituri sunt asimilate salariilor.

Pe de altă parte, proiectul de Ordonanță viza și modificări legislative prin care angajatorii ai căror salariați își desfășoară activitatea în condiţii deosebite de muncă, să dispună de timp pentru definitivarea programelor de normalizare a condiţiilor de muncă, fără sistarea activității, prevederi care potrivit ministrului Vîlceanu au fost adoptate.