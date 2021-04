Marcel Ciolacu a vorbit despre situația de la Institutul Oncologic din Capitală care se confruntă cu o lipsă importantă de medicamente, mai exact de citostatice, care sunt vitale în cazul tratării bolnavilor de cancer.

În acest context, liderul PSD este de părere că lipsa medicamentelor este o crimă, pentru că dacă un astfel de bolnav nu își primește tratamentul, el nu are nicio șansă. El a subliniat faptul că de la debutul pandemiei, bolnavii cronici nu au acces în spitale, majoritatea din țară transformându-se în spitale de COVID.

Totodată, Ciolacu susține că potrivit statisticilor internaționale, numărul deceselor din România a fost mai mare decât normalul, țara noastră fiind plasată pe locul 10 mondial la mortalitate excesivă.

“De peste un an de zile, le spunem că bolnavii cronici nu au acces la spitale, la tratamentul din spitale, pentru că au transformat anumite spitale în spitale COVID. Au venit statisticile internaționale și ne-au plasat pe locul 10 mondial la mortalitate excesivă.

Asta înseamnă că am ieșit din statistici – au murit mai mulți oameni decât era normal să moară în această perioadă, nu neapărat de COVID. Au murit și de bolile cronice. Și acum aflăm că de o lună de zile Institutul Oncologic din România nu mai are citostatice. Asta este crimă!”, a spus Ciolacu, la Antena 3.

”Problema e că mor oameni”

Liderul PSD susține că în rândul pacienților bolnavi de cancer, citostaticele sunt esențiale, în caz contrar, aceștia nu mai au nicio șansă, pentru că boala evoluează foarte repede. El a mai adăugat că Florin Cîțu nu a fost informat în legătură cu situația din domeniul sanitar, pentru că Ministerele sunt cele care trebuie să transmită informația.

Ciolacu susține că indiferent dacă premierul știe sau nu ce se întâmplă în spitalele din țară, probleme sunt aceleași: pacienții mor.

”Un bolnav de cancer, mai ales copiii, unde mortalitatea este mai ridicată, dacă nu are citostatice nu are nicio șansă. Boala evoluează foarte repede – am ajut astfel de cazuri și în familie. Și m-am uitat astăzi la premierul Cîțu.. Dacă ești prim-ministru de paie și miniștrii nu te informează, Guvernul României nu funcționează.

Pentru că există vice-premierul care are în subordine Ministerul Sănătății și trebuie să-l informeze direct pe primul-ministru ce se întâmplă în ministerele pe care le coordonează. Tu spui de parcă nu ai nicio vină că nu ai știut acest lucru.

Problema nu e dacă tu ai știut sau nu ai știut, ci ceea ce e foarte grav că nu ai știut. Problema e că mor oamenii”, a mai spus Marcel Ciolacu.

