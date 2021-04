Marcel Ciolacu dă de pământ cu premierul Florin Cîţu. Şeful PSD comentează ironic criza politică prin care a trecut coaliția de guvernare, afirmând că a fost „o criză de pubertate politică”.

Ironii la adresa lui Florin Cîţu

„Așa-zisul prim-ministru Cîțu a devenit <Pisi-Cîțu>, pentru că înainte de a semna ceva va trebui să răsfoiască acordul coaliție”.

„Suntem la capătul celei mai negre săptămâni din guvernarea coaliției, mai nou a morții. Am avut cel mai mare număr de decese Covid. Din cauza acestei absurde crize politice, românii au plătit și economic.

Avem cea mai mare creștere a euro și cea mai mare datorie publică din ultimii 30 de ani. În această săptămână, România a fost singura țară care a rămas fără ministru al Sănătății în plină pandemie. Toate aceste costuri nu au fost plătit nici de Cîțu, nici de Barna, nici de Orban, ci de către români.

A fost, de fapt, o criză de pubertate politică. Am avut de-a face cu niște partide politice imature, care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor și companiilor românești”, a spus Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă.

El mai spune că singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituție primului ministru au fost schimbate cu un acord al coaliției.

„Din acest moment așa-zisul prim-ministru Cîțu a devenit <Pisi-Cîțu>, pentru că înainte de a semna ceva va trebui să răsfoiască acordul coaliție să vadă dacă are voie sau nu are voie. În cazul în care nu are voie va trebui să sune toți președinții de partid să-i roage frumos să-i dea voie să semneze”, conchide Ciolacu.

