Moartea Corneliei Catanga a îndoliat întreaga România, însă mai puţini ştiu că artista şi soţul ei, Aurel Pădureanu, aveau probleme serioase din punct de vedere financiar.

Monica Tatoiu s-a oferit să găsească şi să plătească un loc de veci pentru Cornelia Catanga

Aflarea veştii tragice a lăsat-o fără cuvinte pe Monica Tatoiu, care a decis apoi să se implice şi să-i ajute pe Aurel Pădureanu şi pe Alexandru, fiul acestuia şi al Corneliei Catanga, pentru a o înmormânta creştineşte pe marea cântăreaţă de muzică lăutărească.

Invitată la Antena 3, Monica Tatoiu a spus că poate aranja şi plăti din proprii bani pentru un loc de veci la o mănăstire de lângă Bucureşti.

„Dacă aveţi nevoie, vorbesc eu şi plătesc eu. E lângă Bucureşti, la Mănăstirea Pissiota. Vorbesc cu maica stareţă. Dacă nu aveţi unde, o să vorbesc.

Ştiu că sunt locuri de veci la maica stareţa acolo, că vreau să îmi iau şi eu unul, că nici eu nu am. Pe soţul meu l-a făcut să plângă şi soţul meu nu plânge uşor”, a declarat femeia de afaceri, fost director al Oriflame România.

„Artiştii se dăruie, artiştii nu sunt bancheri”

Cornelia Catanga nu a avut o perioadă uşoară în ultimii ani. Problemele serioase de sănătate şi-au pus amprenta asupra cântăreţei, la care s-au adăugat şi separarea de Aurel Pădureanu, cel care i-a fost alături timp de 33 de ani, dar şi nunta anulată a lui Alexandru.

Monica Tatoiu a povestit că, la ultima discuţie pe care a avut-o cu Cornelia Catanga, artista i s-a plâns că îşi pierduse casa şi are de atunci mari probleme cu banii. „Este groaznic, nu mai avem din ce să trăim”, spunea atunci Catanga.

„Ultima dată am văzut-o pe doamna Catanga la o emisiune, acum un an jumate. Ea ieşea din emisiune, eu intram şi era tristă. Îşi pierduse casa şi de atunci îmi spunea că are probleme financiare.

Catanga era prăbuşită emoţional după lucrurile prin care a trecut. (…) Artiştii se dăruie, artiştii nu sunt bancheri. Îmi amintesc vorbele. Zice: ’Doamnă, este groaznic, nu mai avem din ce să trăim’ ”, a povestit îndurerată Monica Tatoiu.