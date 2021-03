Tristeţe imensă după decesul Corneliei Catanga. Mai multe vedete din România au deplâns moartea cântăreţei răpusă de COVID-19. Acum a ieşit la iveală şi un mare secret al acesteia.

Nicole Cherry, nepoata Corneliei Catanga

Nicole Cherry este nepoata Corneliei Catanga, cea care şi-a pierdut viaţa în urmă cu câteva zeci de ore. Cherry a devenit cunoscută la vârsta de 14 ani. A debutat cu piesa „Memories”, apoi cu melodia „Vara mea”. A continuat apoi cu „Se poartă vara”, „Dansează amândoi”, melodii cunoscute și auzite pe posturile radio din România.

Nicole Cherry este pe jumătate de etnie romă. „Există și oameni de etnie romă care sunt foarte mândri de originile lor și sunt foarte multe talente. Nu trebuie să discriminăm.

Mama mea este de etnie romă și tatăl meu român. Atât mama, cât și tatăl meu chiar dacă au etnii diferite, nu contează!”, a afirmat Nicole Cherry, cu câţiva ani în urmă.

Mai mult, aceasta spunea că este mândră de sângele care îî curge în vene. „Eu mă mândresc și consider că sunt specială prin asta.

Nu văd nimic rău în asta. Domnul Aurel Pădureanu este fratele bunicii mele. M-au ajutat atunci când am intrat în Televiziunea Copiilor, m-au integrat în acea echipă, iar după aceea m-am ridicat pe puterile mele.” a adăugat Cherry.

Şi Catanga a ajutat-o pe Nicole Cherry

Cornelia Catanga a menționat că a luat-o de mână pe Nicole, în anul 2011, și i l-a prezentat pe realizatorul TV Titus Munteanu. „Când a participat la acel concurs muzical și nu a câștigat, mi-am dat seama că un copil așa de talentat trebuie să ajungă departe. Am luat-o de mână și am prezentat-o domnului Titus Munteanu.

El a recunoscut că este o voce minunată și așa a început totul”, a zis artista Catanga, în urmă cu ceva timp.

Nicole Cherry, vedetă şi în show-uri TV

Nicoleta Janina Ghinea sau Nicole Cherry cântă muzică pop și reggae. Înainte de a se lansa în muzică, cu ajutorul Corneliei Catanga, Nicole a fost refuzată de mai multe case de discuri sub pretextul că este foarte mică. „Eu mi-am dorit de mult timp, înainte am mai încercat, toată lumea îmi spunea că sunt mică, sunt mică. Voiam să depășesc chestia asta.

În America se putea, și la noi nu. Și am reușit până la urmă. După părerea mea nu conta, eu voiam să cânt și atâta tot, și oamenii să-mi asculte muzica. Chiar înainte de „Memories”, nu se mai întâmpla nimic, mă chinuiam să mă vadă cineva. Eram cu moralul la pământ!” a zis Nicole.

Totuşi, în ultimii ani, bruneta și familia artistei Cornelia Catanga nu erau în relații bune. Catanga a mărturisit că Nicole este nerecunoscătoare față de efortul pe care l-au făcut față de ea.

„Eu sunt de etnie romă. Nu am spus până acum acest lucru pentru că nu am fost întrebată. Mă mândresc cu asta şi am recunoscut, aşa cum şi Connect-R a recunoscut. Sunt nepoata lui Aurel Pădureanu. El este frate cu bunica mea. Sunt nepoata domnului Aurel şi a Corneliei Catanga”, a menționat Cherry.

Acum, Nicole nu pare a fi afectată de decesul mătușii sale Catanga. Vedeta a postat o poză pe Instagram cu pisica sa, la care a adăugat emoticoane amuzante.