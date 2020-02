Puțini știu povestea de viață a mamei Danielei Crudu. Se pare că mama vedetei, Florentina Crudu, a avut o viață destul de grea și a fost nevoită să divorţeze de soţul ei. După acest eveniment, aceasta a hotărât să îşi trăiască viaţa în străinătate.

Prima oară, Daniela Crudu şi-a prezentat mama în anul 2015, în emisiunea „Un show Pacătos”.

Viaţa Florentinei Crudu s-a schimbat radical în anul 2005, în momentul în care a decis să lucreze în străinătate pentru a putea oferi fetelor sale, Daniela şi Ana Maria, o viaţă mult mai uşoară.

Mama Danielei Crudu a hotărât să plece în Italia, iar la acea vreme fiicele ei erau încă în şcoală.

Astfel, Florica Crudu a început de la munca de jos.

Mama Danielei crudu și-a făcut un iubit

Mama Danielei Crudu a povestit în anul 2015 evenimentele prin care a trebuit să treacă până a ajuns să câștige un salariu decent.

”Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru.

Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, povestea Florentina Crudu, potrivit fanatik.ro.

Părinţii vedetei au divorţat în anul 2015 după ce tatăl Danielei Crudu a apărut la televizor şi şi-a vorbit soţia de rău.

După ce a auzit replicile dure ale soțului, Florentina Crudu s-a întors în ţară şi a divorţat de acesta.

În acel an, mama Danielei Crudu avea deja iubit.

