Simona Halep, dezvăluire emoționantă despre suferința prin care a trecut: A fost un subiect prea personal

Mai precis, Simona Halep a vorbit despre operația de micșorare de sâni pe care a efectuat-o în urmă cu mai mulți ani. Astfel, sportiva aflată pe locul 8 în clasamentul WTA a subliniat că există destul de multe femei care se confruntă cu astfel de probleme și a ținut să le sfătuiască pe acestea să nu mai stea pe gânduri și să îi urmeze exemplul.

„Despre operație, vreau să spun că nu am vorbit 7 sau 8 ani, am fost prea timidă să ating subiectul! A fost un subiect prea personal, așa că l-am ținut pentru mine, dar au trecut deja vreo doi ani de când împărtășesc cu ceilalți acest lucru. Încurajez toate fetele care se confruntă cu problema asta să urmeze exemplul meu! Pentru mine a fost un impediment pentru a juca tenis! Spatele mă chinuia în acele momente. Deci fără operație nu aș fi putut ajunge în top!”, a spus Simona Halep într-un interviu acordat lui Chris Evert, conform playsport.ro

Simona Halep a dat și câteva detalii despre începuturile sale în tenis

De asemenea, Simona Halep vorbit și despre rolul pe care l-a avut fratele său la începuturile carierei de tenis.

„Mă lua mereu cu el să jucăm diferite jocuri, fotbal, tenis, cu ceilalți copii. La 16 ani am câștigat Roland Garros la junioare și am devenit numărul 1! Am zis că trebuie să trec la un alt nivel și nu am mai vrut să joc la junioare, așa că m-am mutat la București, pentru că aveam mai multe oportunități aici: mai mulți parteneri de antrenament, mai mulți antrenori”, a completat Halep.

În urma acestui mesaj, jucătoarea din Constanța și-a atras aprecierea fostei mare campioane din Statele Unite ale Americii. Aceasta a ținut să o felicite pe Halep pentru inițiativa sa.

