Supele instant sunt din ce în ce mai populare, mai ales în rândul tinerilor care preferă soluțiile rapide și ușor de preparat. Deși par o alegere convenabilă, aceste produse ascund pericole reale pentru sănătate, mai ales din cauza aditivilor și ingredientelor procesate pe care le conțin. Dragoș Pătraru, cunoscut jurnalist și realizator de emisiuni, avertizează asupra riscurilor pe care le presupune consumul frecvent al acestor supe.

Pentru mulți tineri români, supele instant sunt o opțiune rapidă și convenabilă, adesea preferată din lipsă de timp sau de motivație de a găti. Totuși, conform lui Dragoș Pătraru, această alegere poate fi extrem de periculoasă pentru sănătate. El consideră că această preferință este cauzată de lipsa educației sanitare atât în școli, cât și acasă.

Dragoș Pătraru adaugă că mulți oameni nu conștientizează toxicitatea acestor supe, care sunt, de fapt, alimente hiperprocesate. Jurnalistul mărturisește că și el a încercat supele instant și a constatat că gustul lor nu are nimic în comun cu o supă adevărată.

Realizatorul emisiunii „Starea Sănătății” detaliază motivele pentru care supele instant sunt dăunătoare. El subliniază că dacă oamenii ar înțelege cât de nocive sunt aceste alimente pe termen mediu și lung, ar căuta alternative mai sănătoase.

Pătraru descrie experiența sa cu aceste produse și menționează că, deși unele mărci oferă ingredientele pentru fidea și „supă” separat, acest lucru nu îmbunătățește calitatea.

„Eu am gustat acum vreo 20-25 de ani și mi s-a părut că are gust de orice altceva, nu de supă. De apreciat că unele produse au ingredientele pentru fidea și pe cele pentru ceea ce ei numesc supă separat. Nu sunt bune, dar cel puțin nu am folosit lupa să vedem ingredientele”, detaliază jurnalistul.