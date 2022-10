Este o zi neagră pentru Dorian Popa! Artistul a aflat că Andreea, o tânără bolnavă căreia a vrut să-i fie alături, s-a stins din viață. Această veste tristă l-a împins însă pe Dorian să le reamintească urmăritorilor săi ce contează cu adevărat în viață.

Nu a putut să o salveze pe tânără

Dorian Popa se implică în multe cazuri umanitare. Așa a cunoscut-o pe Andreea, o tânără care suferise un transplant, dar se pare că ajutorul lui nu a fost suficient. Persoana care l-a anunțat că fata nu mai este printre noi i-a mulțumit pentru faptul că i-a făcut Andreei o bucurie în timp ce era în viață.

„A murit Andreea, cea cu transplantul de celule la care te-am rugat să mergi la medic. Îți mulțumesc din suflet, pentru că a fost ultima dorință a ei, de a te vedea … atât de mult m-a rugat să vorbesc cu tine, să te vadă. Îți mulțumesc, om minunat. Dumnezeu să o odihnească în pace acolo unde nu există durere și întristare!”, spune mesajul primit de artist.

Dorian Popa a ținut de asemenea să le aducă aminte fanilor săi să se bucure mai mult de ceea ce au, pentru că nu avem de unde să știm unde ne duce viața.

„Când vi se pare că aveți probleme, mai gândiţi-vă o dată… Când nu ştiţi de ce să zâmbiţi, mai gândiţi-vă o dată….”, a scris artistul.

Secretele lui Dorian Popa

Artistul a mărturisit recent fanilor că sunt lucruri pe care nu le cunosc despre el. De exemplu, faptul că mai fumează dacă este stresat sau că mai înjură din când în când. Acesta a mai spus și că este o persoană foarte credincioasă, lucru care i-a surprins pe urmăritorii săi.

„Faptul că uneori mai fumez atunci când sunt stresat, asta ar fi prima chestie pe care nu aş posta-o pe Internet. Nu vreau să încurajez așa ceva și nu doresc să dau un exemplu negativ celor care mă apreciază. Apoi, faptul că mai înjur și eu. Niciodată nu o să apar pe YouTube sau Instagram înjurând.

Știu că pentru unii a înjura acum este ceva cool, eu nu vreau să fiu cool prin asta. Pot să înlocuiesc o înjurătură, de exemplu, cu „Să moară Jaxana” sau cu altceva. Prefer să fiu 99% natural și acel 1% care poate sunt înjurături să le păstrez pentru mine.

Uite, acum câteva luni am fost în podcast la Radu Țibulcă, unde am vorbit despre credință. Mulți s-au mirat când am spus că sunt o persoană credincioasă. Și atunci m-a întrebat Țibulcă: Dar nu ți-e frică să îți asumi că ești credincios? Pentru mulți chestia asta e ceva lame. Și, acuma pot să înjur și să zic, f***-i mama mă-sii că nu înțeleg de ce oamenii nu înțeleg că dacă ne-ar păsa mai mult unii de alții, lumea ar fi mai bună.

Vreau să fac din credință ceva cool. Cred că automat vom fi mai respectuoși, mai iubitori. Uite, când a venit pandemia, toată lumea credea că ne vom uni, că vom fi mai buni. Nu a fost chiar așa. Mă așteptam ca oamenii să fie mai buni. Dimpotrivă, s-a întâmplat opusul. Nu e bine ce se întâmplă deloc”, a declarat Dorian Popa pentru fanatik.ro.