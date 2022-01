DOOH: O idee nouă pentru advertisingul românesc

Publicitatea mobilă capătă noi proporții acum, odată cu avansul tehnologic. Ea are avantajul de a afișa un mesaj acolo unde alte tipuri de advertising nu pot ajunge. Digital Out of Home Media (DOOH) este un fenomen nou în România și deși unele țări din vest încearcă să oprească această formă de publicitate, la noi, promovarea mobilă, digitalizată abia începe să prindă formă. Cei de la mediavan.ro ne-au dat câteva detalii despre cum funcționează un vehicul cu panouri LED pregătit pentru reclamele din trafic.