Miercuri, 10 mai 2023, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a participat la o emisiune TV de pe CNN, postul de televiziune cu care are o relație tensionată de ani de zile. De exemplu, în octombrie 2022, Donald Trump a depus o plângere împotriva postului TV, acuzându-l că l-a defăimat pentru a-l descuraja să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

În cadrul acelei emisiuni TV, Donald Trump a lansat numeroase atacuri la adresa presei, în special la adresa CNN, numind jurnaliştii „duşmani ai poporului”, râzând, totodată, de postul TV care l-a numit „nebun”.

„Nu eşti o persoană bună, nu ştii despre ce vorbeşti”, i-a spus Donald Trump în repetate rânduri jurnalistei americane Kaitlan Collins, care a fost corespondent șef la Casa Albă pentru CNN până în 2022, acum, însă, prezintă emisiunea TV „CNN This Morning”, alături de Poppy Harlow.

De altfel, fostul președinte al SUA a acuzat, fără dovezi, că buletinul de vot a fost „falsificat”.

„Ar trebui să fii un idiot ca să nu recunoşti asta”, a spus el.

Donald Trump i-a îndemnat pe politicienii republicani să provoace o neplată a datoriei americane, cu excepţia cazului în care se fac tăieri bugetare „masive” și a spus, de altfel, că ziua de 11 mai 2023, în care autoritățile americane se așteaptă să aibă loc un aflux de migranţi din cauza expirării restricțiilor COVID de la graniță, „va fi o zi ruşinoasă”.

În cadrul acelei emisiuni TV, fostul președinte al SUA a ezitat să își spună părerea despre războiul din Ucraina, refuzând să spună concret dacă susține Kievul sau Moscova. În ceea ce privește interzicerea avortului în SUA, Donald Trump a refuzat să spună dacă va adopta o interdicţie naţională împotriva avortului, dacă va fi reales.

În ciuda acestui fapt, el a lansat mai multe atacuri la adresa lui Joe Biden, asigurându-și susținătorii că va pune „serios presiune asupra lui”.

La scurt timp după ce s-a încheiat emisiunea TV la care a participat Donald Trump, Joe Biden a scris următorul mesaj pe contul său de Twitter:

„Chiar vreţi încă patru ani din asta? Dacă nu vreţi, contribuiţi la campania noastră.”

It’s simple, folks.

Do you want four more years of that?

If you don’t, pitch in to our campaign.https://t.co/EwCflbYn22

— Joe Biden (@JoeBiden) May 11, 2023