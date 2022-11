Cântărețul și rapperul Aaron Carter a murit la vârsta de 34 de ani. El era fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boys. Potrivit site-ului TMZ, Carter a fost găsit mort în casa sa din Lancaster, California, sâmbătă dimineața. Reprezentanții echipei sale au confirmat, de asemenea, decesul cântărețului.

Artistul a fost găsit mort în casa sa din California

„În aceste clipe este un moment foarte greu, încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat și care a fost cauza”, au spus aceștia. „Suntem la fel de întristați ca restul lumii și sperăm că fanii pot oferi gânduri și rugăciuni familiei sale”, au mai spus ei, transmite BBC.

Poliția din Los Angeles a sosit la fața locului în jurul orei locale 11:00, după ce a primit un apel privind un înec, a relatat TMZ. Detectivii de la Omucideri au fost trimiși la fața locului, dar există informații sau dovezi care să arate că ar fi vorba despre o crimă.

Aaron Carter a cântat alături de Backstreet Boys și Britney Spears

Carter și-a început cariera deschizând pentru trupa Backstreet Boys în mai multe turnee și concerte și a avut, de asemenea, o carieră solo de succes. În anii ’90, el a vândut milioane de exemplare ale celor patru albume ale sale, primul dintre ele fiind lansat când avea doar nouă ani.

Cel de-al doilea album al său, Aaron’s Party (Come Get It), a fost lansat în 2000 și a fost triplu disc de platină.

Acesta a inclus single-urile „I Want Candy, Aaron’s Party (Come Get It)” și „That’s How I Beat Shaq”. În urma acestui album, i-a acompaniat din nou pe Backstreet Boys și Britney Spears în cadrul turneului „Oops!… I Did It Again”.

Pe măsură ce a îmbătrânit, Carter a trecut la rap și a apărut, de asemenea, în musicaluri pe Broadway și în emisiunea americană „Dancing With The Stars”.

Viața sa nu a fost ferită de probleme

El s-a confruntat cu o serie de probleme, internându-se la dezintoxicare și depunând o cerere de faliment în 2013 din cauza unor datorii de milioane de dolari, în mare parte legate de taxe. De asemenea, a avut mai multe probleme cu autoritățile pentru posesie de droguri și conducere imprudentă.

La începutul acestui an, el a declarat pentru Daily Mail că își dorea să nu mai fie văzut ca o „epavă”.

„Nu sunt așa cum încearcă unii oameni să mă zugrăvească”, a declarat el pentru publicație. „Dacă cineva vrea să mă numească o epavă de tren, ei bine, am fost un tren care a fost distrus de mai multe ori și deraiat de multe lucruri”.