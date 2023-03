Luptătorul ucrainean Dmitro Koţiubailo, cunoscut și sub numele de „Da Vinci”, a fost ucis la Bahmut, iar președintele Volodimir Zelenski, împreună cu alți politicieni, și-au luat rămas bun de la acesta în cadrul unei ceremonii în Kiev.

La ceremonie au participat președintele Volodimir Zelenski, Valerii Zaluzhnii, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksii Reznikov, ministrul Apărării al Ucrainei, Kyrilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării Ucrainei, precum și Sanna Marin, prim-ministrul Finlandei, care se află într-o vizită în capitala ucraineană. Slujba de pomenire s-a desfășurat la Mănăstirea cu Domul de Aur Sfântul Mihail

Ulterior, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Dmitro Koţiubailo a fost dus pe Maidan Nezalezhnosti (piața centrală din Kiev – n.r.), unde ceremonia a continuat.

Potrivit publicației Suspline, la ceremonia de pe Maidan Nezalezhnosti au participat și Valerii Zaluzhnii, comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksii Reznikov, ministrul Apărării, și Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării.

Dmitro Koţiubailo era un simbol al curajului în Ucraina. Acesta s-a înrolat în lupta împotriva trupelor rusești încă din 2014, când era doar un adolescent.

„Astăzi (marți – n.r.), Dmitro Koţiubailo, ‘Da Vinci’, erou al Ucrainei, voluntar, om-simbol, om de curaj, a fost ucis în acţiune. A fost luptător al brigăzii 67-a mecanizate, comandant al unui batalion. A fost ucis în bătălia de lângă Bahmut, în bătălia pentru Ucraina.

Din 2014, el a apărat independenţa noastră şi demnitatea poporului nostru. Unul dintre cei mai tineri eroi ai Ucrainei. Unul dintre cei a căror istorie personală, caracter şi curaj au devenit pentru totdeauna istoria, caracterul şi curajul Ucrainei”, a spus Volodimir Zelenski.

A great person was killed in action today. Hero of Ukraine, Dmytro Kotsyubailo (call sign ‘Da Vinci’) was a promising young commander and a true symbol of courage. Rest in peace, brave man. You’ll stay in our hearts forever. pic.twitter.com/wYyKNj1oVq

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 7, 2023