Sportul din România este în doliu! Fotbalul românesc suferă o nouă pierdere importantă.

Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, s-a stins din viață. Chestorul Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, a decedat la onorabila vârsta de 72 de ani, miercuri, 22 decembrie.

La sfârșitul lui 1999, Marcel Popescu trecea de la statutul de ofițer de presă la președinte al Clubului Sportiv Dinamo, funcție pe care a ocupat-o până în 2009, anul pensionării sale, scrie Gazeta Sporturilor.

Mesaj emoționant pentru Marcel Popescu

După ce s-a aflat de moartea fostului preşedinte al CS Dinamo, mesajele emoţionante au curs imediat pe rețelele de socializare. Ionel Culina i-a mulțumit regretatului om de sport pentru efortul depus echipei de fotbal Dinamo.

„Dumnezeu să te odihnească, Marcel Popescu! La finalul anului 1999, Marcel Popescu lăsa liber postul de ofițer de presă al fotbalului dinamovist pentru a prelua funcția de președinte al CS Dinamo.

Mulțumesc, Marcel Popescu, pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului pe care l-ai iubit necondiționat până astăzi! Împlinise 72 de ani luna trecută, pe 20 noiembrie. Sincere condoleanțe!”, a scris Ionel Culina pe Facebook.

Marcel Popescu, trup şi suflet alături de Dinamo

Interesul său pentru echipa de fotbal Dinamo l-a determinat pe Marcel Popescu să păstreze legătura cu Nicolae Badea, fostul finanțator al „câinilor”, dar și cu Cornel Dinu.

Devotamentul său i-a impresionat pe dinamoviști. Astfel că CS Dinamo a dorit să-l readucă pe Marcel Popescu la conducere, dar fostul președinte a refuzat să-și reînceapă activitatea profesională. Acesta a fost și consilierul lui Octavian Morariu, ex-președinte COSR și membru CIO.

„Am fost la câteva meciuri ale Barcelonei, dar, la un moment dat, mi-a părut rău, consider că s-ar fi văzut mai bine meciurile la televizor, plus că pe canapeaua din sufragerie aș fi avut și persoane cu care să comentez partida. Am avut loc în tribună la cucuieți, sus, în vârf, de unde fazele nu pot fi urmărite foarte bine.

Eu țin cu Barcelona, am si abonament de socios, și cu Manchester United, dar îmi place și de Pep Guardiola”, afirma Marcel Popescu în 2018, potrivit Libertatea.