Doliu uriaș în România! Tragedie în Justiția românească. Un om cheie s-a stins din viață

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că Rica Vasiliu Cravelos, fost șef al Inspecției Judiciare, s-a stins din viață. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a avut și un mesaj de condoleanțe pentru familia acesteia, în care își exprimă profundul regret pentru trecerea sa în neființă.

„Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector șef al Inspecției Judiciare, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească!”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, Ministerul Justiției a trimis un mesaj de condoleanțe.

”Ministerul Justiției anunță cu profund regret trista veste a trecerii la cele veșnice a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector-șef al Inspecției Judiciare. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în mesaj.

Cu ce s-a ocupat Rica Vasiliu Cravelos

Rica Vasiliu Cravelos a activat la Tribunalul Iași, instituție pe care a și condus-o în perioada 2003-2008. Ulterior, aceasta a a fost inspector judiciar în perioada 2008-2012.

Tot în anul 2012, aceasta a devenit inspector-șef al Inspecției Judiciare, funcție pe care a avut-o timp de trei ani, până în 2015. În același an, Rica Vasiliu Cravelos a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat, motiv pentru care funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare a fost luată de judecătorul Lucian Netejoru.

Doliu și în lumea muzicii

Justiția din România nu este singura care deplânge moartea unei persoane importante – lumea muzicii suferă și ea după pierderea cântărețului Ion Cercel.

Marcel Pavel este devastat după ultima veste primită. Este doliu în lumea muzicii după ce cântărețul Ion Cercel s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de soția acestuia, Mihaela Vlad.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta anunță că după 28 de ani de fericire petrecuți alături de el, aceasta este nevoită să își ia adio. Totodată, Mihaela Vlad i-a făcut acestuia și o declarație de dragoste, la final sperând că cei doi vor fi din nou împreună la un momendat.

„Acum 28 de ani te-am întâlnit… 28 de ani fericiți și împliniți lângă omul drag și mult iubit… câtă suferință crezi că am să pot duce, dragul meu? Câte lacrimi crezi că mai am? Sunt devastată… sufăr și te strig, dar tu nu mă mai vezi… nu mă mai auzi… ce va fi viața mea de acum… Cum am să pot trăi fără tine? Cum? Am sufletul gol… știi cât te-am iubit??? Știi cât sufăr???

Te iubesc infinit dragul meu! Nu pot vorbi la trecut de tine… vei fi mereu în inima mea… Inima mea frântă de atâta durere… Drum lin către îngeri, iubirea mea… într-o zi vom fi din nou împreună…”, a scris pe Facebook Mihaela Vlad, soția lui Ion Cercel.