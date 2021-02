Doliu uriaș în muzică! O cântăreață de legendă, care a cântat alături de Diana Ross, a murit.

Nu au fost făcute până acum publice cauzele decesului. Artista a murit subit, în locuința sa din Las Vegas.

Cu doar puțin timp înainte de moarte sa, anunțase că lucrează la un material solo, ceea ce face dispariția ei cu atât mai tragică.

Doliu uriaș în muzică! Tocmai anunțase un proiect solo

Cântăreaţa Mary Wilson, co-fondatoare a grupului Supremes, a murit luni, în casa ei din Las Vegas, la vârsta de 76 de ani, a anunţat agentul său, care a precizat că moartea a fost una subită.

La vârsta de 15 ani, Wilson a pus bazele Supremes împreună cu Florence Ballard, iar lor li s-a alăturat Diana Ross. Ea a făcut parte din grup până la destrămarea lui, în 1977.

Cu doar două zile înainte de deces, Wilson a publicat un videoclip pe YouTube în care anunţa că lucrează cu Universal Music pentru un material solo, care ar fi urmat să fie lansat pe 6 martie, când ar fi împlinit 77 de ani, scrie news.ro.

A fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

În 2019, ea a participat la al 28-lea sezon al emisiunii „Dancing With the Stars” şi a lansat „Supreme Glamour”, a patra carte a ei.

Considerat unul dintre cele mai bune grupuri vocale Motown, Supremes a avut 12 piese clasate pe primul loc în topul american între anii 1964 şi 1969. Între cele mai cunoscute se numără „Baby Love”, „You Can’t Hurry Love” şi „Stop! In the Name of Love”.

După ce Ross a părăsit grupul în 1970, pentru a urma o carieră solo, Wilson a continuat, însă Supremes nu a mai cunoscut succesul din anii 1960. Ballard a decedat în 1976.

Mary Wilson, care a lansat şi două albume solo, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame ca membră a grupului, în 1988.