Fie că este vorba de YouTube, Facebook sau Instagram, utilizatorii cu un număr mare de urmăritori pot câștiga bani din simple postări online iar TikTok, aplicație chinezească deținută de ByteDance, poate fi și ea o sursă de făcut bani din conținutul postat pe platformă.

Ce spun analiștii

Dacă utilizatorii colaborează cu branduri, aceștia pot ajunge să primească chiar și 200.000 de dolari per postare, dacă promovează un anumit produs, conform analiștilor.

Conform celor spuse de cercetători, popularitatea TikTok crește într-un ritm atât de rapid încât utilizatorii platformei care au un număr mare de urmăritori ar putea ajunge să primească chiar și un milion de dolari pentru o postare până anul viitor. Chiar dacă aceasta este o supoziție, cifrele întăresc argumentul deoarece numărul de vizualizări al unor postări poate ajunge să fie extrem de mare.

Sumele devin și mai impresionante dacă este luat în considerare faptul că videoclipurile de pe TikTok sunt extrem de scurte, comparativ cu cele de Youtube. Majoritatea clipurilor de pe TikTok au doar 15 secunde, ceea ce face ca dihotomia dintre efort și plată să fie și mai mare.

Aplicația transmite că are aproximativ 800 de milioane de utilizatori activi. Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că este mai populară decât Twitter și Snapchat combinate. În anul 2018, compania deținută de chinezii de la ByteDance era valorată la 75 de miliarde de dolari.

Evoluția aplicației

În septembrie 2016 a fost lansată în China sub numele de A.me. Aplicație celor de la ByteDance a rezistat sub acest nume până în luna decembrie a aceluiași an, când a devenit cunoscută sub numele de Douyin.

Douyin a fost dezvoltată în 200 de zile și a reușit să strângă peste 100 de milioane de utilizatori în numai un an.

Trecerea de la începuturile sale modeste la atacarea pieței globale a avut loc în septembrie 2017, când a TikTok s-a bucurat de o lansare internațională. În 23 ianuarie 2018, TikTok a fost numită cea mai descărcată aplicație gratuită din Thailanda și multe alte țări.