Doliu uriaș la Hollywood! A murit Jane Powell, legendă a cinematografiei americane, cunoscută pentru numeroasele sale roluri memorabile.

În afară de cinematografie, Powell a apărut și în piese de teatru, în turnee naționale, pe Broadway, având de asemenea și numeroase roluri în producții de televiziune.

Doliu uriaș la Hollywood! S-a stins o mare actriță americană

Jane Powell, legendara actriță a cinematografiei hollywood-iene, care și-a făcut debutul alături de Fred Astaire, a decedat la vârsta de 92 de ani.

Una dintre ultimele actrițe ale epocii de aur ale Hollywood-ului, care a încântat publicul în producții precum „Șapte mirese pentru șapte frați”, s-a stins din viață la venerabila vârstă de 92 de ani, în casa ei din Conneticut.

Powell și-a făcut debutul pe marile ecrane alături de Fred Astaire, în filmul „Nuntă Regală”, iar pelicula care a propulsat-o la statutul de vedetă incontestabilă a fost ”Șapte mirese pentru șapte frați” din 1954, scrie deadline.com.

Cariera lui Jane Powell a început în 1945, când a jucat în filmul „Încântător de periculos”. În 1951 a jucat alături de Fred Astaire, unde a înlocuit-o pe Judy Garland, care fusese nevoită să se retragă din distribuție din cauza unor probleme de sănătate.

Duo memorabil cu Fred Astaire

Powell și Fred Astaire au făcut un duo memorabil în musicalul „Nuntă Regală”, cei doi au avut numeroase scene de dans împeună, care au rămas, până în ziua de azi, un punct de reper pentru cinematografie.

Jane Powell a activat ca o artistă de succes pe Brodway până în 2003, când a jucat în producția Chicago. În 2007 actrița încă mai ținea concerte alături de trupa Pink Martini.

Printre numeroasele sale roluri a fost cel principal în producția ”Irene” de pe Broadway, din 1973 și, în 2000, un rol în producția Off Broadway a comediei dramatice ”Avow” a lui Bill C. Davis.

Powell a jucat în producții de turnee naționale, printre altele, Marriage-Go-Round, Same Time, Next Year și Chapter Two .

Ultima apariție TV a fost un episod din 2002 din Law & Order: SVU , în care a jucat rolul unei locatare a unei case de bătrâni, suferind de abuzuri asupra persoanelor vârstnice.

În 1998 ea s-a căsătorit pentru a cincea și ultima oară cu un alt actor al epocii de aur, Dickie Moore, care a murit în 2015.