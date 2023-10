Doliu în lumea sportului! Un jucător de hochei a murit sâmbătă, 28 octombrie 2023, în timpul meciului. Adam Johnson, atacantul echipei engleze de hochei Notthingham Panthers, a decedat. A murit la doar 29 de ani, în timpul meciului împotriva celor de la Sheffield Steelers.

Și-a pierdut viața „în urma unui accident ciudat”. În timpul meciului de hochei, a fost lovit în gât cu lama unei patine.

„Nottingham Panthers sunt cu adevărat devastați să anunțe că Adam Johnson a decedat în mod tragic în urma unui accident ciudat petrecut aseară la meciul din Sheffield.

În urma veștii devastatoare a decesului lui Adam Johnson, Panterele pot confirma că meciul de astăzi cu Manchester a fost amânat, împreună cu toate celelalte meciuri din Liga Elitelor.

Meciul de marți, 31 octombrie, de pe teren propriu împotriva Glasgow Clan a fost, de asemenea, amânat”, este mesajul postat, duminică, pe contul oficial de Twitter al Notthingham Panthers.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

Following the devastating news of Adam Johnson’s passing, the Panthers can confirm that today’s game against Manchester has been postponed, along with all other Elite League games. Tuesday’s home game on the 31st October vs Glasgow Clan has also been postponed. pic.twitter.com/fbNpA9OcMZ

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023