Ellen DeGeneres a postat pe Twitter un mesaj în care spune că vestea morții lui ”tWitch” Boss i-a frânt inima. Ea l-a descris pe dansatorul de hip-hop freestyle ca fiind „dragoste pură și lumină”, scrie BBC.

„Era familia mea și l-am iubit din toată inima”, a scris ea. ”O să-mi fie dor de el”, a scris Ellen DeGeneres. Boss a devenit parte integrantă a talk-show-ului american realizat și prezentat de Ellen DeGeneres din 2014, până la încheierea acestuia, la începutul acestui an.

Stephen a luminat fiecare cameră în care a pășit

Confirmând știrea pentru revista People, soția starului TV, Allison Holker Boss, a declarat: ”Cu inima îndurerată trebuie să anunț că soțul meu, Stephen, ne-a părăsit. Stephen a luminat fiecare cameră în care a pășit. A prețuit familia, prietenii și comunitatea mai presus de orice. El a fost coloana vertebrală a familiei noastre, cel mai bun soț și tată și o inspirație pentru fanii săi”.

Artistul s-a născut în Montgomery, Alabama. A absolvit liceul în 2000 și a studiat dansul la Dance Performance at Southern Union State Community College and Chapman University. În urmă cu șase ani, Stephen a povestit, într-un podcast, despre copilăria sa și cum a fost crescut doar de mamă.

A fost actor în filmele ”Blades of Glory” și „Magic Mike XXL”

După ce a apărut ca dansator în filme precum ”Blades of Glory” și ”Hairspray”, Boss a devenit faimos câștigând locul al doilea la emisiunea ” So You Think You Can Dance”, în 2008. Unul dintre dansurile sale a fost nominalizat la premiul Emmy pentru cea mai bună coregrafie. Ulterior, el a revenit la această emisiune, ca jurat. Artistul născut în Alabama a continuat să lucreze ca actor, având un rol în filmul ”Magic Mike XXL”. De asemenea, a fost numit producător executiv la ”The Ellen Show” în 2020.

Poliția spune că nu a fost crimă

Departamentul de poliție din Los Angeles a confirmat pentru BBC că ofițerii din West Valley Division au primit un apel în urma unei împușcături auzite într-un hotel din Los Angeles. Când echipajele poliției au ajuns la fața locului, l-au găsit pe Stephen cu o rană provocată de o armă de foc. Nu au existat semne ale unei crime, cazul fiind predat medicului legist din Los Angeles County.