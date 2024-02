Doliu în cinematografie. Charles Ouda a murit

Doliu în cinematografie. Renumitul actor kenyan Charles Ouda, „Charlie”, a murit la 38 de ani Familia actorului kenyan Charles Ouda, cunoscut drept „Charlie”, a anunțat decesul. Potrivit primelor informații, Charlie a murit în seara zilei de 3 februarie. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Familia a transmis un comunicat, împreună cu logodnica lui Charlie, fosta jurnalistă BBC Ciru Muriuki, cerând oamenilor să le respecte confidențialitatea în aceste momente grele. Potrivit primelor informații, Charlie a murit în seara zilei de 3 februarie. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Circumstanțele morții rămân neclare

Circumstanțele morții sale rămân neclare, dar familia a precizat a spus că mai multe informații vor fi furnizate în timp util.

„Dragi prieteni, cu mare tristețe anunțăm moartea lui Charles „Charlie” J.Ouda în noaptea de 3 februarie 2024”, se arată în comunicatul comun.

Charlie este cunoscut publicului din Kenya pentru aparițiile sale la emisiuni TV, cum ar fi emisiunea pentru copii Know Zone, Makutano Junction, Changing Times, Count it Out și The First Grader. A fost un scenarist talentat, gazda unor emisiuni, manager de evenimente și voice off pentru multe emisiuni.

Charles Ouda s-a înscris la Institutul de Teatru și Film „Lee Strasberg” în 2014 pentru a se forma ca actor. Profilul său LinkedIn spune că a fost scenarist pentru companii precum Showmax și Is On Productions. De asemenea, a fost angajat la The Mediae Company ca scriitor.

A lucrat ca actor, regizor, cântăreț și compozitor în diferite proiecte, între 2017 și 2022. Într-un interviu din 2017, Ouda spunea că a fost crescut într-o familie din clasa de mijloc și își dorea să devină medic sau avocat. El a povestit că a colaborat cu unii dintre cei mai buni actori de teatru la proiectele sale. Charles Ouda a fost cunoscut pentru rolul din telenovela Makutano Junction.

Deși este o industrie foarte mică în comparație cu cea occidentală, Kenya a produs sau a fost o locația unor filme de la începutul anilor 1950, când s-a realizat aici producția „Men Against the Sun”.

Kenya a produs în mare parte filme documentare

În loc să prezinte filme bazate pe ficțiune, Kenya a produs în mare parte filme documentare care relatează adesea condițiile oamenilor și sărăcia din principalele orașe din Kenya. Cele mai cunoscute filme de lung metraj sunt The Battle of the Sacred Tree (1995) de Wanjiru Kinyanjui, care a câștigat mai multe premii (OCIC și premiul Black Filmmakers Hall of Fame în SUA), „Saikati” (1992) și „Saikati Enkabaani” (1998). de Anne Mungai, The Married Bachelor (1997) de Ingolo wa Keya.

Kolor Mask (1985) de Sao Gamba este considerat primul lungmetraj kenyan bazat pe o poveste reală, redând viața unui student kenyan care se întoarce acasă din Anglia, având ca soție o femeie albă. Filme precum Togetherness Supreme, din 2010, un lungmetraj regizat de cineastul Nathan Collett, au primit recunoașterea internațională pentru că au dezvăluit unele dintre problemele care afectează societatea kenyană. Filmul a fost prezentat la mai multe festivaluri internaționale și a primit numeroase premii.