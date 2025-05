Născut pe 18 aprilie 1988, în Paarl, Africa de Sud, Cornal Hendricks a debutat în rugby la nivel profesionist în anul 2008, în tricoul echipei Boland Cavaliers. Talentul său nu a trecut neobservat, iar cariera sa a evoluat rapid. A fost transferat la Cheetahs, echipă de top în competiția Super Rugby, unde s-a remarcat prin viteză, forță și inteligență tactică.

Între 2014 și 2015, Hendricks a fost selecționat în echipa națională de rugby în 15 a Africii de Sud, adunând 12 selecții și marcând 5 eseuri. În scurt timp, a devenit un nume respectat în lumea rugbyului internațional, fiind considerat un jucător complet, cu un potențial imens.

În 2015, viața și cariera lui Cornal au fost zdruncinate de un diagnostic crunt: o afecțiune cardiacă rară. Medicii i-au recomandat retragerea imediată din activitatea sportivă, avertizând asupra riscurilor grave pentru sănătatea sa.

A urmat o pauză forțată de patru ani, timp în care Hendricks nu a încetat să spere. Împotriva tuturor opiniilor medicale, sportivul a decis să continue lupta și să încerce o revenire în sportul de performanță.

Revenirea sa a avut loc în 2019, când a fost primit de echipa Bulls. Performanțele sale au fost din nou remarcabile, culminând cu titlul de „jucătorul turneului” în ediția 2020–2021 a Currie Cup.

The SA rugby community was shocked and saddened to hear the news of the passing of Cornal Hendricks and Mr Mark Alexander, President of SA Rugby, paid tribute to the former dual-international who wore the green and gold with distinction – more here: https://t.co/yT3OWHJvsS 🇿🇦 pic.twitter.com/bieJSvmh2D

— Springboks (@Springboks) May 15, 2025