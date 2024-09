Kris Kristofferson a încetat din viaţă la domiciliul său din Maui, Hawaii. Purtătorul de cuvânt al familiei, Ebie McFarland, a oferit mai multe informații într-o declarație făcută sâmbătă. Regretatul artist avea 88 de ani.

Kristofferson a fost un bursier Rhodes cu un stil de scriere abil şi o carismă dură. El a devenit de-a lungul timpului un superstar al muzicii country şi un actor de primă clasă la Hollywood, scrie AP.

Regretatul artist a murit sâmbătă la domiciliul său din Maui, Hawaii, sâmbătă. Purtătorul de cuvânt al familiei, Ebie McFarland, a oferit mai multe informații.

McFarland a precizat că Kristofferson a murit liniştit, înconjurat de familia sa. În schimb, nu a fost indicată cauza.

Artistul era originar din Brownsville, Texas. Începând cu sfârşitul anilor 1960, a scris piese de referinţă pentru country şi rock ‘n’ roll precum „Sunday Mornin« Comin» Down”, „Help Me Make it Through the Night”, „For the Good Times” şi „Me and Bobby McGee”.

Kristofferson a fost el însuşi cântăreţ. Totuși, multe dintre cântecele sale au fost cunoscute cel mai bine ca fiind interpretate de alţii.

Amintim că el a jucat alături de Ellen Burstyn în filmul „Alice Doesn’t Live Here Anymore” al regizorului Martin Scorsese din 1974.

Totodată, a jucat alături de Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born” din 1976. Kristofferson a jucat alături de Wesley Snipes în „Blade” în 1998.

Kristofferson îl putea recita pe William Blake din memorie. El a împletit versuri complexe despre singurătate şi dragoste în muzica country. El a reprezentat o nouă specie de compozitori country, alături de colegi precum Willie Nelson, John Prine şi Tom T. Hall.

„Nu există în viaţă un compozitor mai bun decât Kris Kristofferson. Tot ce scrie el este un etalon, iar noi toţi va trebui să trăim cu asta”, a spus Nelson la o ceremonie de premiere BMI din 2009.

Kristofferson s-a retras din spectacole şi nu a mai înregistrat în 2021. El a avut doar apariţii ocazionale pe scenă, inclusiv un spectacol cu fiica lui Cash, Rosanne, la sărbătorirea celei de-a 90-a aniversări a lui Nelson la Hollywood Bowl din Los Angeles în 2023.

Cei doi au cântat „Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again)”.