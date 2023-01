Doliu în lumea muzicii! Fred White, toboșarul trupei „Earth, Wind & Fire”, s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Fred White, fostul baterist al celebrei trupe „Earth, Wind & Fire”, s-a stins din viață chiar la începutul acestui an, la doar 67 de ani.

Fratele lui, Verdine White, a anunțat decesul său prin intermediul rețelelor sociale, însă nu a precizat cauza morții sale.

„Dragi prieteni și fani ai familiei… Familia noastră este întristat astăzi. Odată cu pierderea unui membru al familiei uimitor și talentat, iubitul nostru frate Frederick Eugene „Freddie” White. (Azi) Se alătură fraților noștri Maurice, Monte și Ronald în Rai și acum bate toba cu îngerii! Copil protejat, membru al EWF ORIGINAL 9, cu recorduri de aur la vârsta de 16 ani!

Era fratele numărul patru în clasamentul familiei, dar mai mult decât atât acasă și dincolo de asta, el a fost minunatul frate care a fost mereu distractiv și încântător de răutăcios! Și am putut conta întotdeauna pe el pentru a face o situație aparent proastă să fie mai ușoară!

El va trăi în inimile noastre pentru totdeauna, odihnește-te în putere iubitul Freddie! Vă mulțumim tuturor pentru dragoste, binecuvântări și sprijin în acest moment. Ridică-te, frate, te iubim până la strălucire și înapoi!”, a scris, marți, Verdine White pe contul lui de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Verdine White (@verdine_white)

Potrivit BBC, cântărețul afro-american Lenny Kravitz i-a adus un omagiu lui Fred White, numindu-l „un adevărat rege”, precizând că a fost „binecuvântat” pentru că a fost influențat de el.

Despre Fred White

Fred White s-a născut în Chicago. Acesta a început să cânte la tobe când avea doar nouă ani și a obținut primul său disc de aur, Donny Hathaway’s Live, la doar 16 ani.

În 1974, el s-a alăturat trupei „Earth, Wind & Fire”, fondată de celălalt frate al său: Maurice, cunoscută la nivel internațional pentru hiturile „September” și „Boogie Wonderland”. Menționăm că el a fost unul dintre primii membri ai celebrei trupe.

În 1975, „Earth, Wind & Fire” a devenit celebră datorită albumului „That’s the Way of the World”. Odată cu trecerea timpului, „Earth, Wind & Fire” a devenit una dintre cele mai bine vândute trupe din toate timpurile, cu peste 90 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.

De-a lungul anilor, trupa respectivă a câștigat șase Premii Grammy și patru premii American Music Awards, precum și intrarea în Rock and Roll Hall of Fame în 2000 și obținerea unei stele pe Hollywood Walk of Fame, relatează sursa citată anterior.