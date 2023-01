Doliu în lumea muzicii! Gangsta Boo, fosta membră a trupei hip-hop „Three 6 Mafia”, s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Gangsta Boo, cântăreaţă afro-americană de rap, fosta membră a trupei hip-hop „Three 6 Mafia” din Memphis, s-a stins din viață în prima zi din acest an la doar 43 de ani.

Vedeta a fost găsită fără suflare duminică, 1 ianuarie 2023, în jurul orei 16:00. Momentan, cauza decesului ei nu a fost dezvăluită, relatează Fox 13. Anunțul a fost făcut de către reprezentantul ei și confirmat pentru revista americană Variety.

Potrivit sursei citate anterior, membrii comunității rap din lumea întreagă i-au adus un omagiu pe rețelele sociale. Printre vedetele care și-au extrimat regretele pentru trecerea în neființă a cântăreței de rap de origine afro-americană se numără: DJ Paul, Chainz, Ty Dolla $ign, Ludacris, Outkast’s Big Boi, Cypress Hill’s B-Real, Lil Jon și Juicy J.

„Omule, am fost împreună cu doar trei săptămâni în urmă… Odihnește-te bine, Regină”, a scris, duminică, DJ Paul pe contul lui de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by DJ Paul K.O.M. Three 6 Mafia (@djpaulkom)

Despre Gangsta Boo

Potrivit sursei citate anterior, numele ei real a fost Lola Mitchell. Ea s-a născut în cartierul Whitehaven din Memphis, Tennessee, pe data de 7 august 1979. Gangsta Boo a fost un produs al școlii de hip-hop „Dirty South” din anii 90, rap-urile nervoase și sexualitatea sinceră a ei au făcut-o o contrapartidă energică a rapperului Eve din Philadelphia, Lil’ Kim din Brooklyn și Trina din Miami.

La fel ca acei rapperi, deputul ei a fost făcut cu o echipă regională proeminentă, denumită „Three 6 Mafia”, fondată de către DJ Paul, Juicy J și Lord Infamous – cu care a înregistrat câteva albume până la plecarea ei din 2002. „Three 6 Mafia” s-a format în 1991, i-ar albumul lor de debut a fost înregistrat în 1995 și s-a numit „Mystic Stylez”. Gangsta Boo a participat la înregistrarea unor melodii alături de Eminem, Gucci Mane, Run the Jewels, OutKast, Lil Wayne, Blood Orange, Latto și alți artiști cunoscuți la nivel mondial.

„A fi în Three 6 Mafia mi-a dat multă încredere. Am început să observ că nu numai că sunt fierbinte, dar și că sunt talentat… Dar ai fi surprins de câți nenorociți. nu știu că am fost în Three 6 Mafia”, spunea Gangsta Boo într-un interviu acordat în urmă cu șapte ani.

În 2022, Gangsta Boo a apărut în „Marriage Boot Camp: The Hip Hop Edition” de la WEtv, împreună cu iubitul ei, Emmet Flores. În decembrie 2022, ea și GloRilla au făcut echipă cu Latto pentru piesa „Fuck the Club Up” (cunoscută și sub numele de „FTCU”), videoclipul care a fost lansat în urmă cu două săptămâni.