Moartea lui Jo Mersa, nepotul legendei reggae Bob Marley, a fost anunțată pentru prima dată într-un tweet al jurnalistei Abka Fitz-Henley, iar potrivit postului de radio WZPP, muzicianul a fost „găsit în vehiculul său”. Cauza morții sale nu a fost încă dezvăluită.

Născut în Jamaica în 1991, Jo Mersa s-a mutat în Miami la vârsta de 11 ani, potrivit Rolling Stone. A urmat cursurile Palmetto High School înainte de a se înscrie la Miami Dade College, unde a studiat inginerie de studio. Jo Mersa a fost expus la muzică de la o vârstă fragedă în timp ce a fost crescut de tatăl său Stephen, în vârstă de 50 de ani, unul dintre cei 11 copii ai lui Bob, care au călcat pe urmele regretatului artist reggae.

După ce a început să compună muzică în școala generală, Jo Mersa și-a lansat prima piesă „My Girl” – o colaborare cu vărul său Daniel Bambaata Marley – în 2010. În 2014, Jo Mersa a lansat primul său EP, intitulat „Comfortable”. Cel mai recent și al doilea EP al său, Eternal, a fost lansat anul trecut.

În timp ce își promova piesele, Jo Mersa a vorbit deschis despre bunicul său – care a murit în 1981, la vârsta de 36 de ani – povestind pentru Reggaeville.com despre moștenirea lăsată de acesta și împărtășind că familia sa își amintește de regretatul cântăreț prin rememorarea amintirilor pe care le-au avut cu el.

„Întotdeauna auzim aceste reflecții, vorbind despre aceste lucruri, despre rolul pe care l-a jucat nu doar ca membru al familiei și tată, ci și în lume și impactul pe care l-a avut asupra comunității Reggae și a culturii Reggae, a rădăcinilor, aducând mai departe mesajul Rastafari și al iubirii, mai presus de toate, al iubirii”, a explicat el la vremea respectivă.

După moartea lui Jo Mersa, marți, Mark J. Golding, un politician jamaican, a scris un mesaj emoționant pe Twitter.

„Tocmai am aflat de pierderea tragică a lui Joseph ‘Jo Mersa’ Marley. Un tânăr și talentat artist reggae, fiul lui Stephen Marley & nepotul lui Bob Marley la doar 31 de ani. Pierderea unui copil este o lovitură devastatoare cu care niciun părinte nu ar trebui să se confrunte, condoleanțe lui Stephen & întregii familii”, a scris oficialul.

I’ve just learned of the tragic loss of Joseph “Jo Mersa” Marley. A talented young reggae artiste, son of Stephen Marley & grandson of Bob Marley at only 31 yrs old. The loss of a child is a devastating blow no parent should face, my condolences to Stephen & the entire family. pic.twitter.com/BJf1NLH6Qc

Muzicianul jamaican-american de reggae Shaggy a postat, de asemenea, o fotografie cu Jo Mersa pe Instagram-ul său.

Premierul jamaican, Andrew Holness, l-a omagiat, de asemenea, pe Jo Mersa.

„O pierdere uriașă pentru muzică, în timp ce privim spre următoarea generație. Sincere condoleanțe prietenilor și asociaților lui Joseph, precum și frăției muzicii reggae și fanilor de pretutindeni. Fie ca el să găsească pacea veșnică în timp ce noi îi plângem pierderea în acest sezon de bunăvoință în care sărbătorim cu familia și prietenii dragostea noastră unii pentru alții”, a scris el.

This is truly sad news; sending strength to the Marley family at this time.

Repost/video credit @Babsy_grange :

I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) December 28, 2022