Johnny Nash, celebru pentru melodia „I Can See Clearly Now”, a murit marți la vârsta de 80 de ani. Cântărețul și compozitorul american de reggae și muzică pop a decedat din cauze naturale în casa sa din Houston, după cum spune fiul său pentru CNN.

Johnny Nash și-a început cariera ca și cântăreț de muzică pop în anii 1950. În anii 1960, el și Danny Sims au format JAD Records și, în timp ce locuiau în Jamaica, perechea l-a semnat pe Bob Marley și alți membri ai grupului, The Wailers.

„Lui Johnny i-a plăcut muzica reggae”, a spus Sims pentru Houston Chronicle în 2012. „Și i-a iubit pe Bob și pe băieți. El l-a învățat pe Bob să cânte folosind microfonul și ei l-au învățat pe Johnny să cânte în ritmul reggae”.

Melodia „I Can See Clearly Now”, influențată de reggae, a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pe 4 noiembrie 1972 și a rămas pe primele locuri patru săptămâni.

Melodia sa a fost cântată de artiști precum Ray Charles, Donny Osmond și Jimmy Cliff

JAD Records a încetat să mai existe în 1971, dar a fost reînviată în 1997 de către specialistul american Marley Roger Steffens și de muzicianul și producătorul francez Bruno Blum pentru seria completă de zece albume „Bob Marley & the Wailers 1967-1972″, pentru care mai multe piese ale lui Marley și Tosh au fost amestecate sau remixate de Blum și apoi lansate.

Nash a fost însurat de trei ori și a avut doi copii, locuind cu familia sa în Houston, unde s-a ocupat de festivaluri de rodeo, în cadrul Johnny Nash Indoor Arena.

Artistul lasă în urmă un fiu, o fiică – Monica și pe soția sa – Carli Nash. „Nu am câștigat niciodată un Grammy, dar nu mă încred în asemenea lucruri. O viață de muncă e mult mai importantă pentru mine. Și mixul special al muzicii mele, despre asta este vorba!”, a mărturisit cântărețul într-un interviu din 1998.