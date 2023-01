Doliu în lumea muzicii! Anita Pointer, una dintre membrele grupului „The Pointer Sisters”, s-a stins din viață

Lumea muzicii e în doliu, după ce Anita Pointer, una dintre membrele trupei „The Pointer Sisters”, formaţie premiată cu mai multe Premii Grammy, s-a stins din viață.

Vedeta a decedat la onorabila vârstă de 74 de ani, chiar în ultima zi din 2022, din cauza cancerului. Anunțul trist a fost făcut de către Roger Neal, agentul ei.

„Pointer era înconjurată de familie în casa ei din Beverly Hills când a murit sâmbătă”, a declarat, duminică, Roger Neal, citat de către agenția de presă Reuters.

„Suntem profund întristați de pierderea Anitei, dar și consolați știind că acum este cu fiica ei Jada, iar surorile ei June și Bonnie sunt în pace. Ea a fost cea care ne-a ținut pe toți aproape și împreună atât de mult timp. Dragostea ei pentru familia noastră va trăi în fiecare dintre noi”, a transmis familia ei.

Anita Pointer a câștigat mai multe Trofee Grammy de-a lungul carierei sale, a cărei serie de hituri pop, country și R&B din anii 70 și 80 a inclus „I’m So Excited”, „Jump (For My Love)” și „Fire”.

„The Pointer Sisters” şi-a început activitatea în formulă de duet, cu June şi Bonnie în 1969, a devenit un trio abia când Anita Pointer a renunțat la slujba ei de secretară pentru a se alătura trupei. Mai târziu, „The Pointer Sisters” a fost pentru o vreme cvartet, după ce a intrat în formație Ruth, singura care mai este în viață.

Jada, fiica Anitei Pointer, a decedat în 2003, eveniment care a determinat-o pe mama ei să se ocupe de creșterea nepoatei sale, Roxie McKain Pointer. Surorile au crescut cântând în biserica tatălui lor, un predicator din Oakland, California.

Albumul lor de debut a fost lansat în 1973, cuprinzând primul lor single de succes „Yes We Can Can Can”. Printre hiturile lor mari se numără „Fire” din 1978, „He’s So Shy” din 1980, „Slow Hand” din 1981 și „Neutron Dance” și „Automatic and Jump” din 1983.

Doliu în lumea muzicii! Maxi Jazz, solistul trupei Faithless, s-a stins din viață

Din nefericire, aceasta nu este singura pierdere pe care a suferit-o lumea muzicii în 2022. Cu puțin timp în urmă, Maxi Jazz, solistul trupei Faithless, a murit la doar 65 de ani, însă cauza decesului său nu a fost precizată.

„Anunțăm cu inima frântă că Maxi Jazz a murit noaptea trecută. A fost un om care ne-a schimbat viețile în atât de multe feluri. El a dat sensul și mesajul potrivit muzicii noastre. A fost o ființă umană minunată, cu timp pentru toată lumea și cu o înțelepciune care era atât profundă, cât și accesibilă.

A fost o onoare și, bineînțeles, o adevărată plăcere să lucrez cu el. A fost un textier strălucit, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, iubitor de mașini, vorbitor nesfârșit, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu. Rollo, Sister Bliss x”, a scris partenera sa de scenă pe rețelele sociale.

„Faithless” este o formație engleză de muzică electronică fondată în 1995, forrmată din Maxi Jazz, Sister Bliss și Rollo. Faithless sunt cunoscuți pentru hituri ca „Insomnia“, „God is a DJ“, „We Come One“. Numele real al lui Maxi Jazz este Maxwell Fraser.