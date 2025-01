Peter Yarrow a devenit faimos în anii 1960 datorită activității sale alături de colegii săi de trupă, Noel Paul Stookey și Mary Travers. Împreună, au contribuit la popularizarea muzicii folk și au fost implicați activ în mișcările sociale ale vremii.

Peter Yarrow a decedat la vârsta de 86 de ani

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, „Puff, The Magic Dragon”, a fost compusă de Yarrow și rămâne un simbol al muzicii folk din acea perioadă, conform NY Post. Totodată, trupa a interpretat și hituri precum „Blowin’ in the Wind” al lui Bob Dylan, care a devenit un imn pentru drepturile civile, precum și „I Had a Hammer” și „Where Have All the Flowers Gone?” în colaborare cu Pete Seeger.

„Neînfricatul nostru dragon a obosit și a intrat în ultimul capitol al minunatei lui vieți. Lumea îl cunoaște pe Peter Yarrow, celebrul activist folk, dar ființa umană din spatele legendei este la fel de generoasă, creativă, pasionată, jucăușă și înțeleaptă pe cât sugerează versurile lui”, a spus fiica lui Yarrow, Bethany, într-o declarație publicată de Ken Sunshine.

Pe lângă succesul muzical, trupa Peter, Paul and Mary a fost cunoscută și pentru activismul său politic. Au fost prezenți la mitinguri importante din istoria SUA, inclusiv la demonstrațiile March on Washington pentru drepturi civile din 1963 și la protestele împotriva războiului din Vietnam.

Noel Paul Stookey a transmis un omagiu emoționant.

La aflarea veștii despre dispariția colegului său de trupă, Noel Paul Stookey a transmis un omagiu emoționant. Stookey, singurul membru al trupei rămas în viață, a spus că va simți profund lipsa lui Yarrow și a vorbit despre legătura specială pe care o împărtășeau. El a subliniat că, deși aveau perspective diferite asupra vieții, prietenia și muzica lor au unit diferitele lor viziuni asupra lumii. Stookey a menționat că a găsit în Yarrow un frate și a apreciat întotdeauna creativitatea și dragostea acestuia pentru muzică.

„Întrucât am fost copil unic, am crescut fără frați, iar asta mi-a oferit poate atenția totală a părinților mei, dar odată cu formarea Peter, Paul and Mary am dobândit un frate pe nume Peter Yarrow. Și deși dragostea lui pentru confortul de la oraș și a mea pentru viața la țară ne-au ținut departe din punct de vedere geografic, perspectivele noastre diferite au fost celebrate deseori în prietenia și muzica noastră”, a spus Stookey.

Peter Yarrow a lăsat o moștenire semnificativă în muzica folk, fiind o figură emblematică pentru mai multe generații de ascultători.