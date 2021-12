Doliu în lumea muzicii! Un artist legendar a murit la 89 de ani. O boală cruntă l-a răpus

Potrivit informațiilor transmise de fox5atlanta.com, The Opry, cel mai longeviv show radiofonic din istorie, a anunțat moartea lui Jackson într-un comunicat de presă. Amintim că Stonewall Jackson, solist și chitarist, a cântat la Opry începând din 1956 și încă mai apărea în emisiune în 2010.

Potrivit WSMV-TV, regretatul Porter Wagoner îl prezenta pe Stonewall în emisiunea sa spunând că a venit la Opry „cu o inimă plină de dragoste și un sac plin de cântece”.

Stonewall Jackson a obținut 44 de single-uri în topul Billboard country

„Waterloo” a fost un hit în topurile country și pop în 1959. Alte hituri ale sale, majoritatea în anii 1960, au inclus „Don’t Be Angry”, „B.J. the D.J.”, „Why I’m Walkin’”, „A Wound Time Can’t Erase” și „I Washed My Hands in Muddy Water”. Totodată, acesta a înregistrat versiunea sa a piesei „Me and You and a Dog Named Boo” a lui Lobo în anul 1971.

Trebuie menționat că Jackson a obținut 44 de single-uri în topul Billboard country de-a lungul carierei sale. În 2008, la vârsta de 75 de ani, a soluționat un proces federal de discriminare pe motive de vârstă împotriva Opry. Acesta a susținut că oficialii Opry i-au redus aparițiile începând din 1998 și a cerut 10 milioane de dolari în daune compensatorii și 10 milioane de dolari în daune punitive. Însă, termenii înțelegerii nu au fost dezvăluiți.

Jackson s-a născut în estul Carolinei de Nord și a fost crescut la o fermă din sudul Georgiei, SUA. Mentorul lui Jackson la începutul carierei sale a fost legenda country Ernest Tubb, care i-a cumpărat primele sale haine de scenă și l-a angajat ca număr de deschidere. Acesta a primit premiul Ernest Tubb Memorial Award în 1997 pentru contribuția sa la muzica country, potrivit site-ului Grand Ole Opry. În 1991, și-a publicat în privat autobiografia, „From the Bottom Up”.