Fondatorul companiei Paprika Studios, Peter Marschall, a murit, luni, la vârsta de 47 de ani. Din păcate, cunoscutul producător, care prin compania sa a adus mai multe proiecte de televiziune pe piața din România, a fost răpus de cancer.

Anunțul morții sale a fost transmis pe pagina Paprika Studios, acolo unde foștii colegi au pus un mesaj încă de luni.

Dan Negru a dat vestea cea tristă

Dan Negru a anunțat dispariția lui Peter Marschall. Negru îl numește pe acesta „unul dintre pionierii industriei TV de la noi”. Se pare că producătorul a participat la realizarea show-urilor Te pui cu blondele, emisiunea lui Negru, dar și câteva proiecte de emisiuni importante de la Prima TV: Schimb de mame, Cireașa de pe tort sau Mondenii.

„A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, „Paprika Entertainment” , showul ” Te pui cu Blondele”, cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România. „Schimb de mame”, „Cireașa de pe tort”, „Mondenii”, „Rătăciți in Panama” sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani… Și 5 copii…”, a scris dan Negru pe pagina sa de Facebook.