Doliu în fotbal! Fostul mijlocaș al Camerunului și al echipei Paris Saint-Germain, Modeste M’Bami, a murit sâmbătă, la vârsta de 40 de ani, după ce a suferit un atac de cord, a anunțat clubul din Liga 1, care a transmis condoleanțe familiei sale.

„Paris Saint-Germain este în doliu. Modeste M’Bami a decedat la vârsta de 40 de ani după ce a suferit un atac de cord. PSG oferă sincere condoleanțe familiei și celor dragi”, a anunțat clubul.

