Doliu uriaș în întreaga lume. Hannah Goslar, una dintre cele mai bune prietene ale Annei Frank, care, ca și ea, a fost deținută în lagărul de concentrare nazist Bergen-Belsen în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a murit la vârsta de 93 de ani.

Anne Frank este o tânără evreică care a murit la vârsta de 15 ani în lagărul de la Bergen-Belsen. Ea este cunoscută în întreaga lume pentru jurnalul său puternic scris între 1942 și 1944.

În ceea ce o privește pe Hannah Goslar, aceasta s-a născut în 1928. Familia ei a fugit din Germania nazistă în 1933 și s-a stabilit la Amsterdam, unde a cunoscut-o pe Frank la școală. Cele două fete au pierdut legătura în 1942, când familia Frank a intrat în clandestinitate pentru a scăpa de naziști în al Doilea Război Mondial.

Goslar și familia ei au fost arestate de Gestapo în 1943 și deportate la Bergen-Belsen în anul următor. Acolo, ea a întâlnit-o din nou pe Frank în februarie 1945, chiar înainte de moartea acesteia, relatează The Guardian. Goslar și sora ei, Gabi, au fost singurii membri ai familiei lor care au supraviețuit.

Răspunsul lui Hannah Goslar la Hitler

Goslar a emigrat mai târziu la Ierusalim, unde s-a căsătorit cu Walter Pick. Cuplul a avut trei copii, 11 nepoți și peste 31 de strănepoți.

„Acesta este răspunsul meu la Hitler”, obișnuia să spună Goslar.

„Hannah, sau Hanneli, așa cum o numea Anne în jurnalul ei, era una dintre cele mai bune prietene ale Annei Frank; se cunoșteau de la grădiniță”, au precizat apropiații.

„Hannah și-a împărtășit amintirile despre prietenia lor și despre Holocaust până la bătrânețe”, adaugă aceștia.

„Ea credea că toată lumea ar trebui să știe ce s-a întâmplat cu ea și cu prietena ei, Anne, după ultima însemnare din jurnal. Indiferent cât de teribilă era povestea”.

Hannah a apărut în mai multe documentare legate de Anne Frank

Hannah a apărut în mai multe documentare legate de Anne Frank. Mai întâi în documentarul lui Willy Lindwer – The Last Seven Months of Anne Frank, câștigător al premiului Emmy în 1988.

Apoi în documentarul Anne Frank Remembered din 1995 și în documentarul Classmates of Anne Frank din 2008. Cartea „Memories of Anne Frank din 1997: Reflections of a Childhood Friend”, de Alison Leslie Gold, autoare a cărții Holocaustul, se bazează pe interviuri extinse cu Hannah. Filmul de televiziune din 2009 „Mi Ricordo Anna Frank” se bazează pe această carte.