Doliu uriaș în România! Un cunoscut medic s-a stins din viață. Leziunile au fost mult prea grave

Cunoscutul medic estetician Călin Doboș s-a stins din viață în cursul zilei de miercuri, 26 octombrie, în urma unui accident rutier care s-a petrecut pe Pasajul Basarab din Capitală.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au precizat că acesta a pierdut controlul direcției de deplasare a scuterului pe care se afla, motiv pentru care a urmat un impact foarte violent.

Din păcate, acesta a suferit leziuni grave care i-au provocat, ulterior, decesul. În urma acestui accident, traficul rutier a fost oprit în zona respectivă. Din fericire, nu au fost implicate și alte vehicule.

Medicul estetician a fost condamnat pentru ucidere din culpă

Medicul Călin Doboș a fost unul dintre cei mai cunoscuți din domeniul său, la el apelând mai multe vedete din România, printre care și Bianca Drăgușanu sau Simona Trașcă.

Totuși, acesta a fost condamnat pentru ucidere din culpă după ce o tânără de 36 de ani din Brăila a făcut o operație de liposucție. La acea vreme femeia s-a stins din viață deoarece a suferit mai multe perforații ale intestinului.

Bianca Drăgușanu i-a luat apărarea

Tot atunci, Bianca Drăgușanu declarase la Antena Stars că medicul era nevinovat și că i-a devenit chiar prieten.

”Mi-e prieten înainte de doctor și vă spun că este nevinovat și o să iasă cu bine din această situația. Are sprijinul meu, îl susțin din orice punct are nevoie de mine, consider că este nevinovat. Această veche problemă a lui, credeam cu toții că s-a găsit rezolvare și se va dovedi că este nevinovat. Acuzațiile care i se aduc nu sunt fondate.

El este unul dintre cei mai buni esteticieni din țara asta. Eu cunoscut cazul, cunosc omul, nu există așa. Este un medic foarte prudent, foarte responsabil, nu a avut niciodată vreo clientă nemulțumită, de patru ani de când mă duc eu la el. Bag mâna în foc pentru el că nu este nimic adevărat. Dacă ar trebui să garantez pentru omul ăsta, aș garanta cu tot ce am atâta încredere am în omul acesta, de aceea mi se pare aberant acest caz.

Dacă s-ar cerceta mai mult, s-ar știi cum a venit acea pacientă la el și de ce s-a ajuns la acolo, nu din cauza lui. Poate o să mă apuc acum să fac Facultatea de Drept și să îl apăr până în pânzele albe pe omul acesta”, spunea vedeta la vremea respectivă.