Este doliu în lumea filmului! Actrița britanică a devenit cunoscută după ce a jucat alături de Sir Laurence Olivier în filmul „The Entertainer” din 1960.

O declarație a unui reprezentant al familiei subliniază: „Cu mare tristețe anunțăm că Shirley Anne Field a murit în pace, duminică, 10 decembrie 2023, înconjurată de familia și prietenii ei. Shirley Anne ne va rămâne în suflet pentru spiritul ei și moștenirea de peste cinci decenii pe scenă și pe ecran.”

A crescut la casa de copii și a fost model pentru revistele de pin-up Reveille și Titbits

Field s-a născut în Forest Gate pe 27 iunie 1936 și a crescut la casa de copii înainte de a lucra ca model pentru revistele de pin-up Reveille și Titbits. Ea și-a făcut prima apariție în film ca figurantă în filmul ”Simon și Laura” din 1955.

A apărut în roluri mici în multe filme britanice și emisiuni de televiziune la începutul anilor 50. A cunoscut celebritatea cu rolul modelului Tina Lapford alături de Sir Laurence Olivier în ”The Entertainer” din anii 1960.

În același an, Field a apărut în rolul lui Doreen, viitoarea iubită a mașinistului rebel Arthur (Albert Finney) în drama ”Saturday Night and Sunday Morning”.

În deceniul următor, Field a apărut alături de Steve McQueen și Robert Wagner în filmul ”The War Lover” (1962) și a preluat rolul principal în drama romantică ”Lunch Hour” (1962), scrie The Independent.

În 1966, a jucat în filmul ”​​Alfie”, cu Michael Caine și în ”Doctor in Clover” cu Leslie Phillips.

Cariera ei a continuat de-a lungul deceniilor până la ultima ei apariție în film, în 2011, ”The Power of Three”.

A jucat și în ”My Beautiful Laundrette” din 1985, și The Rachel Papers din 1989 cu Dexter Fletcher. Printre rolurile din seriale de televiziune se numără cele din ”Verdict crimă”, ”Last of the Summer Wine” și” Doctors”.

S-a căsătorit cu pilotul de curse Charles Crichton-Stuart, dar au divorțat după 10 ani

Field s-a căsătorit cu pilotul de curse Charles Crichton-Stuart la 7 iulie 1967. Au avut o fiică, Nicola Crichton-Stuart, în 1969. Căsătoria s-a încheiat printr-un divorț în anii șaptezeci, înainte de moartea lui Charles Crichton-Stuart în 2001.

„Nu aveam un sentiment puternic al identității când eram copil, pentru că l-am pierdut odată cu familia mea”, a declarat Field pentru The Yorkshire Post în 2012. „Industria filmului m-a salvat literalmente de la disperare, deoarece toți m-au acceptat. Nu cred că trebuie să fii o divă și nu am fost niciodată. Cred că trebuie să ai un talent mai mic ca să fii o târfă. Am fost și sunt o luptătoare. Cea mai mare slăbiciune a mea este că îmi doresc întotdeauna condiții de joc echitabile”, povestea actrița într-un interviu din 2009.

