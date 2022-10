În urmă cu puțin timp, sora lui Gabi Bădălău a făcut un anunț tragic pe contul său de Instagram! Bunica iubitului Biancăi Drăgușanu s-a stins din viață.

Gabi Bădălău este unul dintre cei mai de succes oameni din showbiz-ul românesc. Omul de afaceri a apărut des în atenția presei din cauza conflictelor pe care acesta le are cu Claudia Pătrăşcanu, fosta sa soție, dar și pentru faptul că este într-o relație cu Bianca Drăgușanu.

Sora lui Gabi Bădălău a făcut tragicul anunț

Afaceristul trece prin clipe dureroase după ce bunica sa a decedat. Anunțul dureros a fost făcut de către sora lui Gabi, cea care a postat recent o fotografie pe pagina sa de Instagram. Aceasta apare într-o imagine alături de bunica sa, iar în dreptul fotografiei, Sabina a scris și un mesaj emoţionant.

„Rămas bun, mamaie dragă„, a scris Sabina pe pagina personala de Instagram.

Gabi Bădălău și-a achiziționat două mașini de lux în valoare de 600.000 de euro

La doar 34 de ani, Gabi Bădălău deţine o întreagă colecţie de maşini de lux. De curând, acesta a decis să își completeze colecția cu încă doi superbolizi.

După ce i-a făcut cadou iubitei sale, Bianca Drăguşanu, un ceas care valorează 100.000 de euro, fiul liderului PSD Nicolae Bădălău, a scos din buzunar, de această dată, cel puțin 600.000 de euro pentru a-și achiziționa încă două mașini de lux.

Câți bani au cheltuit Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău în vacanța din Bangkok

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au fost recent într-o vacanță, în Bangkok, după ce afaceristul a refuzat, în instanță, să divorțeze de fosta sa soție. Gabi Bădălău și-a sărbătorit ziua de naștere în capitala Thailandei alături de iubita lui.

„Hotelul la care noi am stat, nu este un hotel accesibil. Era discrepanța foarte mare între lux și opulență și modul lor de viață, dar ceva foarte frumos. Eu am mâncat în fiecare zi pe street food, aproape în fieacre zi. Am stat șase zile, iar din șase zile, vreo două am mâncat la restaurantele celebre din incinta hotelurilor superbe. În rest, am mâncat în fiecare zi mâncare super fresh, fructe de mare și pește luat direct din acvariu, pus pe grătar și gătit în fața noastră, ceva superb, delicioasă, condimentele cele mai bune.

Foarte accesibile, și taxiurile foarte ieftine, în jur de 5-10 lei dolari taxiul, iar mâncarea, chiar am mâncat mult de tot în vacanța asta, mâncarea nu a depășit 70 de euro, dar la modul două persoane, și cam tot ce vezi cu ochii.”, a spus Bianca Drăgușanu despre vacanța pe care a petrecut-o alături de iubitul său.