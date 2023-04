Ron Faber, celebrul actor american de teatru și film care a jucat în filmul „The Exorcist”, din 1976, a murit, luna trecută, de cancer pulmonar.

Avea 90 de ani. Cariera lui Faber în lumea filmului s-a întins pe o perioadă de șase decenii, jucând în producții celebre precum „The Exorcist”, „Tree of Guernica” și „The Private Files of J. Edgar Hoover”, pe lângă apariții notabile în seriale TV la fel de celebre precum „Lege și Ordine”, „Kojak” și „The Edge of Night”, potrivit Variety.

În filmul „The Exorcist”, realizat în anul 1973, Faber a jucat rolul lui Chuck, un asistent de regie care îi dezvăluie lui Chris MacNeil (Ellen Burstyn) că Burke Dennings (Jack MacGowran) a murit.

De asemenea, a făcut parte din o serie de producții de pe Broadway precum „First Monday in October” cu Henry Fonda și „Medea”, alături de celebra actriță elenă Irene Papas.

Faber s-a născut pe 16 februarie 1993 în Milwaukee, Wisconsin, unde a crescut cu pasiunea pentru jazz și pentru filmul realizat de Disney „Fantasia”.

După ce a fost acceptat la Universitatea Marquette și și-a luat diploma în afaceri, Faber a obținut rapid primul său job în industria divertismentului, lucrând la o emisiune radio pentru copii.

Apoi a fost descoperit de o cunoscută vedetă de pe Broadway, Eva Le Gallienne, care l-a ajutat să obțină o bursă pentru a regiza la Lucille Lortel White Barn Theatre din Westport, Connecticut. Aici a început cariera sa în teatru.

Actorul a jucat într-o serie de producții pe Broadway, pe toată durata carierei sale, inclusiv în spectacolele „Happy Days” la Cherry Lane Theatre, „Stonewall Jackson’s House”, „Times and Appetes of Toulouse Lautrec”, „The Beauty Part” și „Tunnel Fever” la American Place Theatre. La Playwrights Horizons a jucat în „Hamlet”, „Maria Stuart”, „Scene din viața de zi cu zi” și „Woyzeck”. A avut roluri de referință și în piese precum „Troilus și Cressida”, la Teatrul Mitzi E. Newhouse, și „Au pus cătușe florilor” la Mercer Arts Center.

În urma sa rămân soția sa, Kathleen Moore Faber, și copiii, Hart, Raymond (Sadia), Elise Manuel (Alex) și Anthony, precum și cinci nepoți. A fost un mare actor de teatru, dar a ajuns rapid cunoscut și pe marele ecran.

Talentul i-a deschis porțile cinematografiei, iar primul său film a fost cel din celebra peliculă de groază cu Linda Blair „The Exorcist”. A continuat să fie distribuit în filme precum ”L’abre de Guernica” (1975), ”Soup for One” (1982) sau ”Navy Seals” (1990).

În televiziune, a făcut parte din distribuția unor seriale precum Kojak (1977), alături de locotenentul implacabil și incoruptibil Teo Kojak, interpretat de Telly Savalas, dar și în serialul ”The Edge of the Night” (1983).

Pentru rolul principal „Theo Kojak”, TV Guide și-a plasat personajul pe poziția numărul 18 pe lista „50 cu cele mai mari personaje TV din toate timpurile”, iar serialul a devenit atât de popular încât a fost adaptat într-un serial de televiziune și a fost difuzat pe canalul de cablu al rețelei SUA și pe canalul ITV4, în Marea Britanie.

În anii 1975 și 1976, a primit premiul Globul de Aur la categoria cel mai bun actor TV Dramă pentru rolul din „Kojak”.

În 1983, a fost distins cu o stea pe Hollywood Walk of Fame la 6801 Hollywood Boulevard.