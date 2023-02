Burny Mattinson a încetat din viață luni, 27 februarie, la vârsta de 87 de ani, în urma unei scurte boli, a anunțat The Walt Disney Company.

De numele lui Burny Mattinson sunt legate cele mai celebre producții Walt Disney

Legendarul animator Burny Mattinson a fost cel mai longeviv angajat al companiei și ultimul care a făcut parte din echipa condusă de Walt Disney, informează publicația Mirror. În cariera sa, celebrul animator a lucrat la producții precum „Frumoasa și Bestia” (1993) sau „Doamna și Vagabondul” (1955).

În același timp, de numele său sunt legate alte producții clasice precum „101 dalmațieni” (1961), „Cartea junglei” (1967), „Regele Leu” (1994) și „Mulan” (1998). Ultima producție la care animatorul a participat a fost „O lume ciudată” (2022).

„Arta lui Burney, generozitatea lui, dragostea lui pentru Disney Animation și generațiile de povestitori care au trecut pragul ușii noastre de-a lungul a șapte decenii ne-au făcut mai buni.

Toți cei pe care am avut privilegiul de a-i cunoaște și de a învăța, a căror moștenire o vom asigura că continuă”, a declarat Jennifer Lee, cea care ocupă funcția de director de creație al Walt Disney Animation Studios.

Doliu la Hollywood: Walter Mirisch a încetat din viață

Walter Mirisch, producătorul american cunoscut pentru filme precum „Poveste din cartierul de vest” („West Side Story”) sau „Unora le place jazzul” („Some Like It Hot”), a încetat din viaţă la vârsta de 101 de ani, a anunţat duminică Academia Oscarurilor.

Producătorul laureat cu Oscar, a cărui carieră a cuprins şase decenii şi care a fost preşedinte al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, a murit vineri, 24 februarie, la Los Angeles, a anunţat organizaţia într-un comunicat.

Academia s-a declarat „profund întristată de vestea decesului lui Walter”, au indicat directorul general Bill Kramer şi preşedintele Janet Yang într-un comunicat în care au salutat un „adevărat vizionar”.

„El a avut un impact puternic asupra comunităţii cinematografice şi asupra Academiei (…) Pasiunea sa pentru film şi pentru Academie nu a oscilat niciodată, iar el a continuat să fie un prieten şi consilier foarte drag”, au adăugat ei.

Walter Mirisch, născut la New York la 8 noiembrie 1921, a fost distins de către Academia Oscarurilor de trei ori. Producătorul a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film cu „In the Heat of the Night” (1967), Premiul Memorial Irving G. Thalberg pentru „calitatea ridicată şi constantă a producţiei sale cinematografice” şi Premiul Umanitar Jean-Hersholt.