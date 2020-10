Conflictul armat dintre Armenia si Azerbaidjan în regiunea Nagorno Karabah a făcut deja sute de victime.

Peste 240 de armeni şi-au pierdut deja viaţa din 27 septembrie şi până pe 5 octombrie. Printre aceştia, se numără şi un fotbalist armean în vârstă de numai 22 de ani. Este vorba despre Liparit Dashtoyan. El a evoluat între 2014 şi 2019 la echipa Alashktert-2 şi a fost ucis pe front luni, 5 octombrie.

“Dashtoyan a intrat pe lista eroilor care şi-au dat viaţa pentru ţară. Odihneşte-te în pace, soldat”, se arată în comunicatul oficial.

Nu este singurul fotbalist care s-a înrolat în armată pentru a lupta în acest conflict. Varazdot Haroyan (28 de ani), căpitanul Armeniei, a renunţat să mai semneze un contract cu formaţia greacă Larrisa pentru a răspunde apelului Guvernului de la Erevan pentru bărbaţii până în 40 de ani, de a lupta pentru ţara lor, scrie digisport.ro.

Varazdot Haroyan a evoluat în ultimii trei ani în prima ligă din Rusia, la Ural, iar pentru naţionala Armeniei are 51 de partide şi 2 goluri.

Imagini zguduitoare au fost publicate recent pe reţelele de socializare şi arată o rachetă care loveşte un drum circulat de maşini în regiunea Nagorno Karabah. Mai exact, este vorba despre un pod în apropierea localității Asagi Sus, din regiunea Nagorno Karabah, unde în aceste zile au loc cele mai dure lupte dintre forțele armene și azere din ultimii ani.

VIDEO:

Footage of a bridge being hit on the road connecting Armenia and Nagorno-Karabakh near Asagi Sus. pic.twitter.com/AXgJvzEhp0

— FJ (@Natsecjeff) October 2, 2020