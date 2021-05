Doliu în publicitate. Fostul director de creatie in Saatchi & Saatchi, GMP Advertising, Grey Worldwide Romania, Bogdan Dumitrescu a murit. Sef de promotie la Litere care a terminat Universitatea cu 10 pe linie, a decedat in seara zilei de duminica, 23 mai. El a murit in urma unui infarct, a anuntat fiul sau si cativa prieteni de familie. Bogdan va fi inmormantat la Onesti, orasul sau natal.

,,Si daca as vrea ca ceva sa se intample dupa cartea mea, atunci acest lucru ar fi ca lumea as vrea sa aiba mai mult suflet” scria Bogdan Dumitrescu, la lansarea SMS. Volumul lansat in 2009 despre care spunea ca „Este o carte despre o lume care se face praf, care se dezintegreaza, despre eul nostru care se murdareste daca nu moare”.

Bogdan Dumitrescu a primit aprecieri pentru SMS

In advertising din 1999, copywriter, apoi director de creatie in mai multe firme romanesti si multinationale – Saatchi & Saatchi, GMP Advertising, Grey Worldwide Romania sau United Projects – publicitarul Bogdan Dumitrescu a primit aprecieri pentru SMS, volumul sau de debut, atat de la colegi de breasla precum Florin Dumitrescu, Dragos Olteanu sau Razvan Exarhu, dar si de la Mircea Cartarescu, toti prezenti la evenimentul de lansare al cartii de debut care facea inca din 2009 radiografia unei lumi espre care spunea ca „Este o lume rea, dura, fara sentimente, fara suflet”, susține adplayers

„Daca SMS-ul meu poate sa-i serveasca unui om din marketing si publicitate atunci aceasta carte il poate ajuta sa se fereasca de iluziile acestei lumi care pot rani, si nu altfel”

„Este o carte despre o lume care se face praf, care se dezintegreaza, despre eul nostru care se murdareste daca nu moare”, cam despre asta este cartea”, afirma inca de acum 12 ani, Bogdan Dumitrescu, vorbind despre SMS, debutul sau literar de la Polirom.

Cine a fost Bogdan Dumitrescu

Bogdan Dumitrescu s-a nascut la 15 aprilie 1968 in Onesti. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, unde a fost preparator (1995-1996) la Catedra de Literatura Comparata. Inainte de cariera in publicitate a lucrat in media, incepand din 1993, cand a fost redactor la Pro Fm si Radio Total. A devenit mai apoi seful Biroului de Presa al Fundatiei Culturale Romane, redactor la TVR International, redactor sef la ProTV, referent de specialitate in Consiliul National al Audiovizualului.

A publicat cronica de carte in Romania Literara, cronica de publicitate in Dilema, eseuri, proza in Romania Literara, Dilema, Dilemateca, Arc, Contemporanul, Contrapunct etc. Este autorul piesei Viata lui Max Ionescu, difuzata la Radio Romania Cultural in 2006.

