Potrivit anunțului făcut de fiul său, John, Cormac McCarthy a murit în locuința sa din cauze naturale. Potrivit The Guardian, regretatul scriitor a fost considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari romancieri din SUA.

Cormac McCarthy era cunoscut mai ales pentru „The Road”, romanul post-apocaliptic din 2006 despre călătoria unui tată și a fiului său. Alte cărți aclamate de critici ale lui McCarthy sunt „All the Pretty Horses” și „No Country for Old Men”, ambele transformate în filme.

Un film făcut după cartea sa a dominat gala premiilor Oscar în 2007

Filmul „No Country for Old Men”, realizat de frații Coen în 2007, a dominat gala premiilor Oscar din acel an și a câștigat premiul pentru cel mai bun film, în timp ce filmul din 2009 realizat după „The Road” a fost și el bine primit.

Alți autori și-au împărtășit gândurile cu privire la moartea contemporanului lor.

„Cormac McCarthy, poate cel mai mare romancier american al timpului meu, a murit la 89 de ani. A fost plin de ani și a creat o operă frumoasă, dar încă îi plâng dispariția”, a reacționat Stephen King pe Twitter.

Este unul dintre cei mai celebrați autori din SUA

Născut în Providence, Rhode Island, în 1933, McCarthy a relatat, într-o proză sobră, densă și austeră, care l-a făcut să fie comparat cu autori precum Herman Melville și William Faulkner, viețile violente ale unor personaje tulburi, amintește sursa menționată.

Acestea au variat de la Llewelyn Moss din „No Country for Old Men”, care fură o valiză plină de bani și se trezește vânat, până la tatăl și fiul fără nume din „The Road”, care se plimbă printr-un infern american post-apocaliptic.

Pentru John Banville, McCarthy a fost un „romancier extraordinar, unul dintre cei mai buni romancieri de astăzi, atât în America, cât și în restul lumii”, a cărui „operă se ridică mândră în peisajul literar”.

McCarthy a acordat puține interviuri, iar detaliile despre viața sa au fost puține timp de decenii. A crescut în apropiere de Knoxville, Tennessee, a abandonat studiile la Universitatea din Tennessee și s-a înrolat în forțele aeriene americane timp de patru ani, înainte de a se întoarce la universitate, de a abandona din nou și de a începe să scrie romane în 1959.

Debutul său din 1965, „The Orchard Keeper”, scris în timp ce lucra ca mecanic auto și trăia în sărăcie, relata povestea unui tânăr băiat din zona rurală din Tennessee, dar și povestea criminalului care i-a ucis tatăl.