Vești proaste pentru fanii fotbalului. Castigatorul Cupei Mondiale cu Anglia din 1966, Norbert Stiles, s-a stins din viață la varsta de 78 de ani, după o lungă suferinţă, a anunţat familia sa, citată de BBC şi Reuters.

„Nobby” Stiles a jucat fiecare minut din campania istorica a nationalei engleze de la Cupa Mondiala din 1966. El a avut un rol vital in a-l „anihila” pe Eusebio in semifinala cu Portugalia. Sir Geoff Hurst, al carui hattrick din finala cu Germania de Vest a adus trofeul mondial pentru englezi, a ramas socat la auzul vestii ca Stiles a murit, scriind pe Twitter: „Sunt foarte trist sa aud ca Nobby ne-a parasit”.

În același timp, fotbalistul Stiles a facut parte și din echipa care aducea primul trofeu european major pentru Manchester United. In 1968, Stiles era titular in victoria cu 4-1 a lui Manchester impotriva Benficai lui Eusebio, din finala Cupei Campionilor Europeni.

O mare pierdere pentru clubul englez

Într-o postare pe pagina de twitter, Clubul englez i-a dedicat cateva cuvinte legendarului fotbalist.

„O parte integranta a echipei care castiga Cupa Campionilor Europeni, Nobby a fost un titan pentru istoria clubului, pretuit pentru inima si personalitatea sa din teren, atat si din afara lui”, a scris Manchester United printr-un comunicat.

Norberts Stiles s-a nascut in Collyhurst, Manchester, in timpul unui raid aerian din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

El a ajuns la Manchester in 1959, intr-un moment in care clubul inca incerca sa-si revina dupa dezastrul aerian de la Munchen, care avusese loc cu un an in urma, in care opt jucatori au fost ucisi.

Supranumit „tigrul fără dinţi” datorită jocului său viguros, Nobby Stiles a avut 28 de selecţii pentru naţionala Angliei, campioană mondială în 1966, când a fost gazda competiţiei. El a oferit imagini greu de uitat după finala cu Germania, când a dansat pe gazonul de pe Wembley într-o mână cu trofeul şi în cealaltă cu proteza dentară.

Doi ani mai târziu, Stiles a revenit pe Wembley, ajutând-o pe Manchester United să devină prima echipă engleză care cucereşte Cupa Campionilor Europeni, după o finală cu Benfica.

Mijlocaşul a avut aproape 400 de meciuri cu United între 1960 şi 1971, apoi a semnat cu Middlesbrough, pentru a-şi încheia cariera ca antrenor-jucător la Preston North End. După ce a agăţat ghetele în cui, el le-a antrenat pe Preston North End şi West Bromwich Albion, dar şi o echipă canadiană, Vancouver Whitecaps.

Stiles şi-a dorit să revină la Manchester, iar după ce Alex Ferguson a devenit antrenorul lui United, fostul mijlocaş a fost numit antrenor la centrul de juniori al clubului, lucrând cu jucători ca David Beckham şi Ryan Giggs.

Bolile care l-au distrus

Stiles a suferit un accident vascular minor în 2010, apoi a fost diagnosticat cu Alzheimer şi cu cancer de prostată. În anul 2010, el şi-a vândut medaliile de câştigător al Cupei Mondiale şi Cupei Campionilor Europeni, care au fost cumpărate de Manchester United în schimbul a mai bine de 200.000 de lire sterline.

O stradă din Collyhurst – zona oraşului Manchester în care a crescut – a primit numele său în mai 2016.

Într-un documentar BBC difuzat în 2017, fiul lui Stiles, John, i-a spus fostului căpitan al naţionalei Angliei, Alan Shearer, că este „absolut convins” că demenţa de care suferă tatăl său se datorează lovirii mingii cu capul.